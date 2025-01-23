Премьер Молдовы: для решения кризиса в Приднестровье нужно вывести российские войска

"Этот газовый и энергетический кризис в Приднестровье в целом призван создать кризис безопасности в Молдове, по всей Молдавии и также в регионе", - сказал премьер.

Речан отметил, что проведет в Давосе переговоры с лидерами Евросоюза (ЕС) о том, "как мы вместе преодолеем эту российскую агрессию против Молдовы".

Кризис был бы разрешен, если бы власти Приднестровья принимали газ и уголь от международного сообщества или если бы российская компания "Газпром" возобновила поставки.

"Пока они этого не принимают, - сказал Речан, говоря о поставках из международного сообщества. - Но мы работаем над этим".

"Очень важно отметить, что подобного рода сценарии могут происходить, если вместо так называемой миротворческой миссии, в которой участвуют российские вооруженные силы, прибудет возглавляемая ООН гражданская миротворческая миссия", - отметил премьер.

"Россия планирует укрепить там власть и военное присутствие, чтобы бросить вызов Украине и в ее западной, юго-западной части, то есть в Одесской области", - сказал Речан.

В Молдове в сентябре, скорее всего, пройдут парламентские выборы, и Россия намерена добиться создания пророссийски настроенного правительства, которое тогда "согласилось бы на укрепление военного присутствия России", отметил премьер.

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