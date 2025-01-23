Четверо молодых людей взорвали в Дарзини биотуалет

Только по счастливому стечению обстоятельств в результате мощного взрыва не пострадали люди. В связи с этим случаем начат уголовный процесс об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном опасным способом.

11 января этого года Госполиция получила вызов в Ригу, микрорайон Дарзини, где очевидцы сообщили, что был сожжен или взорван передвижной биотуалет.

На место прибыли сотрудники Госполиции, которые констатировали, что туалет, возможно, взорвали. Кроме того, в распоряжение полиции попало видео, размещенное в интернет-среде одним из подозреваемых, на котором запечатлен момент взрыва туалета. Правоохранители получили информацию о том, что с этим преступлением, возможно, связаны четверо молодых людей.

Полицейские вычислили и 16 января задержали первого человека, предположительно, связанного со взрывом туалета - 15-летнего подростка. Кроме того, в январе были установлены остальные трое причастных молодых людей, достигших совершеннолетия. Подозреваемые ранее попадали в поле зрения полиции за употребление алкоголя в общественном месте.

Все четыре лица были признаны подозреваемыми в уголовном процессе, начатом по части второй статьи 185 Уголовного закона - об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет и надзор пробации на срок до трех лет или без такового.

На время следствия подозреваемым избрана мера пресечения - полицейский надзор.

Указанное преступление квалифицируется как особо тяжкое.

Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.

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