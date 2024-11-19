ВИДЕО Пожилая женщина выпала из окна в Цесисе: соседи уверены, что это не случайность

Соседи утверждают, что причиной трагедии могли стать напряженные отношения женщины со своей внучкой.

Один из жильцов рассказал, что ссоры в этой семье случались регулярно, однако в этот раз крики были особенно громкими.

"Раньше они могли повздорить потише, но на этот раз их крики было слышно даже через закрытые окна", - поделился мужчина.

Он добавил, что вскоре после этого услышал громкий удар. "Я подумал, что кто-то хлопнул дверью шкафа или уронил что-то тяжелое. Потом узнал, что она выпала из окна".

Женщина с первого этажа видела, как к месту происшествия прибыли спасательные службы, чтобы оказать помощь пострадавшей. Однако соседи уверены: случайным это назвать нельзя.

"Она была невысокого роста и вряд ли могла сама залезть на подоконник", - говорят они.

Несмотря на подозрения жителей, в Государственной полиции заявили, что следов насильственного вытеснения из окна не обнаружено. По предварительным данным, женщина приняла такое решение самостоятельно.

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