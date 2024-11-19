В одном из домов в районе Цесиса произошел инцидент, потрясший местных жителей. Пожилая женщина, ранее замеченная в частых конфликтах со своей родственницей, выпала из окна третьего этажа. Многие соседи, ставшие свидетелями произошедшего или услышавшие шум, склонны считать, что это не была случайность, сообщает передача Degpunktā.
ВИДЕО ⟩ Пожилая женщина выпала из окна в Цесисе: соседи уверены, что это не случайность
Соседи утверждают, что причиной трагедии могли стать напряженные отношения женщины со своей внучкой.
Один из жильцов рассказал, что ссоры в этой семье случались регулярно, однако в этот раз крики были особенно громкими.
"Раньше они могли повздорить потише, но на этот раз их крики было слышно даже через закрытые окна", - поделился мужчина.
Он добавил, что вскоре после этого услышал громкий удар. "Я подумал, что кто-то хлопнул дверью шкафа или уронил что-то тяжелое. Потом узнал, что она выпала из окна".
Женщина с первого этажа видела, как к месту происшествия прибыли спасательные службы, чтобы оказать помощь пострадавшей. Однако соседи уверены: случайным это назвать нельзя.
"Она была невысокого роста и вряд ли могла сама залезть на подоконник", - говорят они.
Несмотря на подозрения жителей, в Государственной полиции заявили, что следов насильственного вытеснения из окна не обнаружено. По предварительным данным, женщина приняла такое решение самостоятельно.
Видео: Сюжет Degpunktā
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