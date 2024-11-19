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ВИДЕО Пожилая женщина выпала из окна в Цесисе: соседи уверены, что это не случайность

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Сениор. Иллюстративное фото
Сениор. Иллюстративное фото Фото: Agenturfotografin/Shutterstock

В одном из домов в районе Цесиса произошел инцидент, потрясший местных жителей. Пожилая женщина, ранее замеченная в частых конфликтах со своей родственницей, выпала из окна третьего этажа. Многие соседи, ставшие свидетелями произошедшего или услышавшие шум, склонны считать, что это не была случайность, сообщает передача Degpunktā.

Соседи утверждают, что причиной трагедии могли стать напряженные отношения женщины со своей внучкой.

Один из жильцов рассказал, что ссоры в этой семье случались регулярно, однако в этот раз крики были особенно громкими.

"Раньше они могли повздорить потише, но на этот раз их крики было слышно даже через закрытые окна", - поделился мужчина.

Он добавил, что вскоре после этого услышал громкий удар. "Я подумал, что кто-то хлопнул дверью шкафа или уронил что-то тяжелое. Потом узнал, что она выпала из окна".

Женщина с первого этажа видела, как к месту происшествия прибыли спасательные службы, чтобы оказать помощь пострадавшей. Однако соседи уверены: случайным это назвать нельзя.

"Она была невысокого роста и вряд ли могла сама залезть на подоконник", - говорят они.

Несмотря на подозрения жителей, в Государственной полиции заявили, что следов насильственного вытеснения из окна не обнаружено. По предварительным данным, женщина приняла такое решение самостоятельно.

Видео: Сюжет Degpunktā

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