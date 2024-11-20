Новые дроны из ФРГ: за что их прозвали "мини-Таурусами"

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в интервью Bild отметил, что вооруженные силы Украины с помощью новых дронов смогут поражать "особо важные военные цели, такие как российские штабы или логистические средства". Обычно командные пункты и логистические узлы расположены на некотором расстоянии от линии фронта, поэтому стандартные FPV-дроны до них не долетают.

Какова мощность и сколько это стоит?

Данных о мощности взрывной части дрона нет. По данным Bild, беспилотник "оснащен достаточным количеством взрывчатки, чтобы уничтожать российские танки или блиндажи", а также способен бить по технике противника на полном ходу. Безусловно, "мини-Таурус" значительно менее мощный, чем настоящий TAURUS, который может пробивать толстые бетонные укрытия. В то же время, можно предположить, что у нового дрона более сильный взрывной заряд, чем у рядовых FPV-дронов. В противном случае эффективность использования таких дронов могла бы вызвать вопросы.

Ведь при удачном попадании в слабое место, например, под башней, FPV- дроны могут уничтожить даже танк. При этом стоимость FPV- дрона составляет обычно несколько сотен евро. Очевидно, что стоимость нового немецкого дрона значительно выше. Официально цена не называется, однако Bild со ссылкой на информированные источники отмечает, что дрон от Helsing дешевле, чем российский "Ланцет", стоимость которого оценивается в 35 тысяч евро. Таким образом, эффективность применения в боевых условиях нового дрона зависит от его мощности для поражения приоритетных целей - она должна быть значительно больше обычного FPV-дрона.

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