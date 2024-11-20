Население в России пока остается равнодушным к ударам ATACMS, говорит политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, что только часть российских регионов, которая попадает в зону поражения ракет ATACMS, "очевидно встревожена". Эксперт согласен, что время от времени будут встречаться отдельные публичные заявления, как сделанное врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Чиновник заявил, что региону нужно готовиться к "другому виду угрозы" на предприятиях из-за опасности обстрелов ATACMS.

"Но остальная часть населения просто ждет, когда ей объяснят, что про это думать. Общественное мнение в России - объект манипуляций", - поясняет Орешкин. Он полагает, что власти РФ могут без проблем проинтерпретировать для значительной части населения события как повод для ненависти в адрес НАТО. "Но пока этого не происходит, кажется, что нарушение "красных линий" решили спустить на тормозах. Если их не соблюдают, чего ж лишний раз кричать", - говорит Орешкин. Он полагает, что такое решение может быть связано с планами президента РФ Владимира Путина договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом, но уточнил, что в Кремле могли пока не прийти к решению по поводу "правильного" общественного мнения.

Пойдет ли Кремль на реализацию своих ядерных угроз?

По мнению экспертов, Кремль не будет применять ядерное оружие. Барбашин считает, что в случае использования такого оружия Китай и все остальные "друзья" России откажутся от любой поддержки Москвы, а мировая изоляция России станет полноценной. "И как бы ни характеризовали логику поведения и мотивы Путина, он явно не стремится к скорой смерти, которую он, вероятно, значительно бы приблизил применением ядерного оружия", - указывает политолог.

Путин попытается избежать серьезного противостояния со странами Запада накануне переговоров с Трампом, считает Федоров. Он продолжит войну с применением конвенционального, но не ядерного оружия, уверен военный эксперт: "Потому что его цель - политическая - нейтральный статус Украины". Эту "победу" Путин и постарается продать российскому истеблишменту и населению, получив передышку для восстановления запасов вооружения, заключил Федоров.

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