"Дюймовочка" на льду: лучшие фигуристы Латвии покажут новое шоу

Шоу создано по мотивам сказки писателя Ханса Кристиана Андерсена, и, как обещают создатели, объединит волшебство классической сказки с искусством и спортивной дисциплиной - фигурным катанием, которая увлечет как детей, так и взрослых.

"Это особый проект, предназначенный для всех, кто хочет ощутить магию классической сказки в совершенно новом облике. Наша команда создала высококлассную постановку, в которой участвуют как местные, так и международные профессионалы фигурного катания. "Дюймовочка" - это история о храбрости, любви и приключениях, эмоциях, которые ощутит каждый зритель. Не зря именно на этой сказке выросло не одно поколение во всем мире" - рассказал главный продюсер проекта Ольга Якушина.

В рамках шоу на лед выйдут профессионалы по фигурному катанию, лауреаты чемпионатов мира и Европы, а также участники зимних Олимпийских игр:

Диана Никитина - многократная победительница международных соревнований, чемпионка Латвии по одиночному фигурному катанию, участница чемпионатов мира и Европы, а также зимних Олимпийских игр, которые проходили в Южной Корее.