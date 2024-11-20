29 декабря в Arēna Rīga состоится премьера большого ледового шоу "Дюймовочка", над которым работали латвийские спортсмены, продюсеры, режиссеры и хореографы, сообщили RUS TVNET в balticevents.
"Дюймовочка" на льду: лучшие фигуристы Латвии покажут новое шоу
Шоу создано по мотивам сказки писателя Ханса Кристиана Андерсена, и, как обещают создатели, объединит волшебство классической сказки с искусством и спортивной дисциплиной - фигурным катанием, которая увлечет как детей, так и взрослых.
"Это особый проект, предназначенный для всех, кто хочет ощутить магию классической сказки в совершенно новом облике. Наша команда создала высококлассную постановку, в которой участвуют как местные, так и международные профессионалы фигурного катания. "Дюймовочка" - это история о храбрости, любви и приключениях, эмоциях, которые ощутит каждый зритель. Не зря именно на этой сказке выросло не одно поколение во всем мире" - рассказал главный продюсер проекта Ольга Якушина.
В рамках шоу на лед выйдут профессионалы по фигурному катанию, лауреаты чемпионатов мира и Европы, а также участники зимних Олимпийских игр:
Диана Никитина - многократная победительница международных соревнований, чемпионка Латвии по одиночному фигурному катанию, участница чемпионатов мира и Европы, а также зимних Олимпийских игр, которые проходили в Южной Корее.
Александр Якушин - мастер спорта международного класса и лауреат международных соревнований, участник чемпионатов мира и Европы, режиссер-постановщик всемирно известных ледовых шоу Disney on Ice и Kings on Ice.
Кристине и Эва Гайле - лауреаты чемпионатов Латвии, участницы соревнований Grand Prix среди юниоров, а также чемпионатов мира и Европы по синхронному фигурному катанию в командах.
Ольга Якушина - мастер спорта международного класса, многократная чемпионка Латвии в танцах на льду, лауреат международных соревнований, участница чемпионатов мира и Европы.
Как сообщают организаторы, зрителей ожидают акробатические элементы, световое шоу, музыкальное сопровождение, яркие костюмы и спецэффекты. Подготовка к премьере идет полным ходом и тренировки проходят каждый день.
Представления также пройдут в ледовых холлах Лиепаи и Даугавпилса, а также за пределами Латвии. Сразу после новогодних праздников "Дюймовочка" отправится с гастролями по городам Италии и Швейцарии.
Билеты на премьеру ледового шоу доступны во всех кассах Biļešu Serviss, а также на bilesuserviss.lv.
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