Разрешает ли Британия удары своими ракетами по территории России?

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ракетные удары по территории России с помощью западного оружия будет означать прямое участие НАТО в войне. Он обосновывал свою оценку тем, что эти удары будут наноситься с помощью информации от западных разведслужб.

Сэр Лоуренс, однако, обратил внимание на то, что западное оружие уже активно используется для ударов по оккупированным украинским землям, которые Путин аннексировал и считает российскими.

"Очевидно, что Запад помогает Украине всеми возможными способами, кроме отправки собственных сил в бой. Так что это странное заявление — в нем нет особой логики. Я думаю, что оно было сделано скорее для того, чтобы удержать Соединенные Штаты от принятия такого решения", — комментирует Фридман.

Джон Форман отказался комментировать роль западных военных в подготовке ракетных ударов ВСУ, сославшись на оперативные соображения. Но он отметил, что введенные Белым домом ограничения в отношении использования ракет против целей внутри РФ фактически позволили Москве действовать из "созданной при попустительстве США безопасной зоны", обстреливая украинские города и убивая мирных жителей.

Из-за ограничений на использование западного оружия Россия могла обстреливать украинские города без особого риска Фото: AFP

Но эксперты подчеркивают, что в последние месяцы возможности украинской армии сужали не только ограничения на использование ракет, но и перебои с их поставками. Times писала, что Британия прекратила поставки ракет Storm Shadow.