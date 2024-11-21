ФОТО В Эстонии после долгих раскопок подняли первую тонну фосфорита

В среду, 20 ноября, в полдень из глубины 22 метров была извлечена первая тонна фосфорита в карьере Ару-Лыуна на фосфоритовом месторождении Тоолсе в Ляэне-Вирумаа. Добытый материал планируется отправить в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования, пишет Rus.Postimees.