В среду, 20 ноября, в полдень из глубины 22 метров была извлечена первая тонна фосфорита в карьере Ару-Лыуна на фосфоритовом месторождении Тоолсе в Ляэне-Вирумаа. Добытый материал планируется отправить в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования, пишет Rus.Postimees.
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ФОТО ⟩ В Эстонии после долгих раскопок подняли первую тонну фосфорита
Буровые работы начались в известняковом карьере недалеко от Кунда в сентябре с целью проверить расположение слоя фосфорита и состояние подземных вод.