Чт, 21.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Для абонентов

ФОТО В Эстонии после долгих раскопок подняли первую тонну фосфорита

Перевод: Каролийна Вертяева
CopyMessenger Telegram Whatsapp

В среду, 20 ноября, в полдень из глубины 22 метров была извлечена первая тонна фосфорита в карьере Ару-Лыуна на фосфоритовом месторождении Тоолсе в Ляэне-Вирумаа. Добытый материал планируется отправить в зарубежные промышленные лаборатории для тестирования, пишет Rus.Postimees.

Буровые работы начались в известняковом карьере недалеко от Кунда в сентябре с целью проверить расположение слоя фосфорита и состояние подземных вод.

На прошлой неделе, в четверг, стартовал следующий этап исследований - подъем фосфорита на поверхность.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх