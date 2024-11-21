Приоритет семилетних детей при зачислении в школы Риги соответствует Конституции

Суд признал, что использование государством своей свободы действий может влиять на право родителей принимать решение об образовании ребенка и объем реализации этих прав может быть разным в зависимости от интересов общества, которые должны быть обеспечены в конкретном случае. Опираясь на заключения врачей, родителей детей и специалистов отрасли, законодатель установил в качестве обязательного возраста для получения основного образования семь лет. Поэтому в условиях ограниченности свободных мест в школах в интересах общества в первую очередь обеспечивается возможность начать обучение в 1-м классе тем детям, которые в соответствующем календарном году должны начать учиться в обязательном порядке, а именно, семилетним детям.

КС также учел, что в большинстве рижских муниципальных образований остаются свободные места даже после того, как в список претендентов на зачисление в 1-й класс включаются шестилетние дети. То есть в большинстве случаев их принимают в 1-й класс учебного заведения и они могут реализовать свое право на основное образование. Если ребенка не включают в список претендентов на зачисление в 1-й класс образовательного учреждения, то его родители могут получить информацию о свободных местах в 1-м классе в других образовательных учреждениях, находящихся на административной территории самоуправления. Обучаемому лицу, прием которого в 1-й класс конкретного образовательного учреждения невозможен, предлагается возможность получить основное образование в другом образовательном учреждении, расположенном как можно ближе к месту жительства семьи, при этом принимаются во внимания пожелания обучаемого лица и его родителей в отношении направленности образовательной программы.