Новый мурал появился под мостом Брасас в Риге

Решение покрыть рисунком серую бетонную стену длиной в 160 метров приняли местные жители. Идея заключалась в том, чтобы с помощью мурала рассказать о районе, в котором находится мост. Художников было пятеро, и они поделились, что подробно опрашивали население, чтобы выбрать темы, окторые будут отражены в рисунках.

"Я разговаривал с местными людьми месяц-полтора. Они мне говорили о каких-то легендах, пересказах или фактах. И тогда мы, пять художников, каждый получили задание. Что изобразить, кому по какому стилю больше подходит", - сообщил художник Дайнис Руденс.

Так, синие цветы, с которых начинается мурал, цветут на расположенном неподалеку Большом кладбище ранней весной. Также художники изобразили, например, лисиц - они часто наведываются в этот район - и популярный у местных жителей пункт обмена книгами.

Мурал профинансировала Рижская дума. Планируется, что в следующем году будет раскрашена и противоположная стена.

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