Дания после повреждения кабелей в Балтийском море вступила в дипломатические переговоры по китайскому судну

В Балтийском море в шведских водах в воскресенье и понедельник были повреждены два кабеля связи.

Военно-морской флот Дании заявил в среду, что он наблюдает за китайским грузовым судном Yi Peng 3, который, по данным сайтов слежения за судами, плавал над кабелями примерно в то время, когда они были прорваны, хотя пока ничто не свидетельствует о причастности к инцидентам.

Европейские чиновники высказали подозрение в саботаже и гибридной войне, связанной с вторжением России в Украину.

Корабль со вторника по-прежнему стоит на якоре в узком проливе Каттегат между Швецией и Данией.

"Дания не владеет поврежденными кабелями, и судно сейчас находится в международных водах", - отметил в четверг в сообщении МИД Дании.

Это ограничивает возможности датских властей вмешиваться.

"МИД имел ряд дипломатических контактов, однако не может предоставить более конкретных деталей", - говорится в сообщении.

В понедельник МИД КНР отрицал какую-либо причастность к этому делу.

Повреждение подводных кабелей в Балтийском море вызвало всеобщее осуждение и споры о безопасности инфраструктуры в море, которое омывает берега восьми стран НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 19 ноября, выразил убеждение, что повреждение в Балтийском море кабелей, связывающих Литву и Швецию, а также Германию и Финляндию, скорее всего, является саботажем.

Также стало известно, что Швеция расследует повреждение коммуникационных кабелей в Балтийском море как возможный саботаж.

В свою очередь Литва в связи с повреждением кабеля между ней и Швецией начала досудебное расследование по факту терроризма.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!