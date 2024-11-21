Дания ведет дипломатические переговоры с рядом стран по поводу китайского судна, вызвавшего подозрения в связи с повреждением кабелей в Балтийском море и стоящего сейчас на якоре недалеко от датского побережья, сообщил в четверг датский МИД.
Дания после повреждения кабелей в Балтийском море вступила в дипломатические переговоры по китайскому судну
В Балтийском море в шведских водах в воскресенье и понедельник были повреждены два кабеля связи.
Военно-морской флот Дании заявил в среду, что он наблюдает за китайским грузовым судном Yi Peng 3, который, по данным сайтов слежения за судами, плавал над кабелями примерно в то время, когда они были прорваны, хотя пока ничто не свидетельствует о причастности к инцидентам.
Европейские чиновники высказали подозрение в саботаже и гибридной войне, связанной с вторжением России в Украину.
Корабль со вторника по-прежнему стоит на якоре в узком проливе Каттегат между Швецией и Данией.
"Дания не владеет поврежденными кабелями, и судно сейчас находится в международных водах", - отметил в четверг в сообщении МИД Дании.
Это ограничивает возможности датских властей вмешиваться.
"МИД имел ряд дипломатических контактов, однако не может предоставить более конкретных деталей", - говорится в сообщении.
В понедельник МИД КНР отрицал какую-либо причастность к этому делу.
Повреждение подводных кабелей в Балтийском море вызвало всеобщее осуждение и споры о безопасности инфраструктуры в море, которое омывает берега восьми стран НАТО.
Министр обороны Германии Борис Писториус во вторник, 19 ноября, выразил убеждение, что повреждение в Балтийском море кабелей, связывающих Литву и Швецию, а также Германию и Финляндию, скорее всего, является саботажем.
Также стало известно, что Швеция расследует повреждение коммуникационных кабелей в Балтийском море как возможный саботаж.
В свою очередь Литва в связи с повреждением кабеля между ней и Швецией начала досудебное расследование по факту терроризма.
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