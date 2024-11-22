Синоптики рассказали, как долго продлится зимняя погода

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня утром глубина снежного покрова составляла от 4 см в Стенде до 12 см в Руене.

В ночь на субботу интенсивный снегопад пройдет в Курземе, на побережье возможны грозы. В субботу днем снег ожидается на большей части территории страны, а во второй половине дня на побережье до 16 метров в секунду усилится западный ветер. Температура воздуха ночью в отдельных регионах опустится до -8 градусов, в середине дня будет около нуля, а на побережье местами потеплеет до +5 градусов.

В ночь на воскресенье на северо-востоке ожидается кратковременный снег, днем осадки возможны лишь местами. Температура воздуха ночью составит -2...-8 градусов, днем - от -1 до +3 градусов.

В ночь на понедельник и в первой половине дня Латвию с запада пересечет теплый атмосферный фронт - будет пасмурно, ожидаются осадки, в том числе ледяной дождь, порывистый южный ветер. Температура воздуха в понедельник повысится до 0...+5 градусов, на западе Курземе - до +8 градусов.

В последующие дни температура воздуха также преимущественно будет выше нуля, на побережье - до +7...+9 градусов, а во второй половине следующей недели станет прохладнее.

Галерея: Снег в ноябре

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