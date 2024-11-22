В Сунтажах убийство мужчины попытались замаскировать под кражу

Сообщение о возможном убийстве поступило в полицию в ночь на 15 ноября. На место происшествия выехали сотрудники Восточного участка Рижского регионального управления полиции.

В доме был найден погибший хозяин, 1972 года рождения. На теле мужчины обнаружили многочисленные колото-резаные ранения. Полученная информация о возможном убийстве подтвердилась.

Полицейские быстро установили личности подозреваемых и начали масштабные поиски. В операции участвовали кинолог с собакой.

Утром 15 ноября задержали двух мужчин 1989 и 1974 годов рождения. Оба ранее судимы за различные преступления, включая те, что связаны с причинением вреда здоровью.

Следствие выяснило, что подозреваемые и жертва были знакомы. Между ними существовал давний личный конфликт. По предварительным данным, убийство стало актом мести.

После совершения преступления злоумышленники попытались скрыть следы. Они разбили окно и устроили беспорядок в доме, чтобы создать видимость кражи.

Мужчине 1989 года рождения предъявлено обвинение по статье 116 Уголовного закона Латвии - умышленное убийство. Второй задержанный обвиняется в пособничестве по части четвертой статьи 20 и статье 116.

За умышленное убийство в Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет или пожизненное заключение. Также возможно назначение пробационного надзора сроком до трех лет.

Оба подозреваемых арестованы.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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