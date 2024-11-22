Какие сюрпризы преподнесет зима и к чему нам следует готовиться?

Зимой 1956 года температура воздуха в Даугавпилсе опустилась до -43,2 градуса. Это самая низкая температура воздуха, когда-либо зафиксированная в Латвии. 49 лет спустя, в январе, по Латвии пронесся шторм "Эрвинс", достигший максимальной силы 40 м/с и повредивший здания, леса и береговую линию. Тремя годами ранее, в феврале, после продолжительной оттепели и проливных дождей возле Турайдского замка произошел оползень, покрывший дороги двухметровым слоем грязи. Таковы некоторые из климатических аномалий, наблюдавшихся в Латвии. Какие сюрпризы преподнесет эта зима - лютые морозы со снегопадами, проливные дожди с сильными штормами? Рассказывают синоптики из Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).