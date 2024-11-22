Видео Молодые люди ограбили магазин спортивного оборудования в Риге с невероятной скоростью

"Неизвестные злоумышленники разбили витрину и проникли в магазин. Брали вещи, связанные со самокатами. Все произошло в течение 20 секунд. Приехала полиция, и, конечно, нам пришлось как-то чинить окно в три часа ночи", - говорит представитель магазина Роберт Пундурс.

Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"Молотком разбили окно. Двое забежали внутрь, успешно украли самокат, один забрал запчасти", - рассказывает Пундурс.

Он добавил, что преступники явно не новички. По его мнению, они заранее подготовились к ограблению, изучив ассортимент товаров, предлагаемый магазином.

"Похоже, что это люди, связанные с индустрией, они были знатоками, брали дорогие и качественные детали", - отметил представитель магазина.

Один из владельцев магазина Taktika.lv рассказал программе, что всего за два дня до ограбления на Чака, 54, аналогичное преступление было совершено в магазине Rideoo, расположенном менее чем в 2 километрах от него, на улице Таллинас, 81.

По словам мужчины, там витрина также была разбита аварийным молотком, предназначенным для автомобилей, и двое молодых людей действовали быстро. Обе фирмы сотрудничают с Госполицией, чтобы установить личности грабителей.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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