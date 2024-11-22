В Бауске произошла утечка газа из подземных коммуникаций; эвакуированы дома и школа

По данным ВУГД, спасатели получили вызов в 12.16.

"После оценки концентрации газа и направления ветра было принято решение об эвакуации людей на расстоянии 100 метров по ветру от соседних зданий", - говорится в заявлении VUGD.

В настоящее время пожарные продолжают обследовать здания, расположенные рядом с местом происшествия. По данным агентства LETA, также было эвакуировано учебное заведение.

"Чтобы остановить утечку, на месте происшествия также работают сотрудники AS Gaso, которые сообщили, что на данный момент подача газа прекращена", - отметили в VUGD.

В свою очередь в компании Gaso агентству LETA сообщили, что в аварийную службу поступило несколько звонков о запахе газа в районе улиц Дарза, Салату и Ригас. Оперативно выехав на место происшествия, сотрудники обнаружили утечку газа в шахтах подземных коммуникаций. Газоснабжение в районе было прекращено.

Жителей Бауски просят пока не пользоваться газовыми приборами и открытым огнем.

В управлении Бауского края агентству LETA сообщили, что эвакуированы Бауская средняя школа №2 и многоквартирный дом на улице Слимницас, 5. Также были проинформированы о ситуации жители домов на улице Дарза, 14, и на улице Слимницас, 4.

Повышенная концентрация газа была обнаружена в здании по адресу Слимницас, 5. Как только концентрация газа снизится до приемлемого уровня, жильцам будет разрешено вернуться в свои дома.

Эвакуированных жильцов, которым негде остаться, призывают связаться с руководителем группового дома "Бауска" Антрой Страумане по телефону 28831128.

Министерство образования и науки сообщает, что связалось с управлением образования Баускского самоуправления. Эвакуированные из школы дети находятся в безопасности.

Перекресток улиц Дарза и Слимницас будет закрыт для движения еще пару часов, сообщили в самоуправлении.

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