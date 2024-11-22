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В Курземе ночью ожидается сильный снегопад, местами возможны грозы

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Голуби на заснеженных ветвях дерева
Голуби на заснеженных ветвях дерева Фото: Shutterstock

В ночь на субботу, 23 ноября, и утром во многих районах Курземе ожидается сильный снег, местами возможны грозы, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны будет переменная облачность и местами пойдет кратковременный снег. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - ветер переменного направления. Воздух остынет до -2...-8 градусов, в некоторых районах на побережье температура не опустится ниже нуля.

Днем снег будет идти на большей части территории Латвии, но постепенно начиная с запада небо прояснится. Ветер - западный, юго-западный, на побережье с порывами до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит -1... +2 градуса, на побережье - до +5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, временами ожидается снег. В субботу днем небо прояснится. Ветер - южный и западный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от -3 градусов ночью до +1 градуса в середине дня.

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