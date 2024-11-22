Странам Евросоюза и НАТО следует должным образом ответить на инциденты в Балтийском море, если расследование покажет, что это гибридные атаки, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в пятницу после встречи с премьер-министрами Латвии и Эстонии.
"Мы договорились с премьер-министрами стран Балтии, что в условиях усиления гибридной агрессии и кибератак со стороны недружественных государств в нашем регионе мы должны сохранять спокойствие, но также проявлять внимание и бдительность, быть готовыми к решительному совместному ответу", - сказала Шимоните.
"Повреждение кабелей в Балтийском море на прошлой неделе только подтверждают важность координации между странами Балтийского моря", - добавила она.
Литва, Швеция и Финляндия ведут расследование инцидентов в Балтийском море.
"В зависимости от их результатов союзникам по Евросоюзу и НАТО следует должным образом ответить на злонамеренные действия, применив ограничительные меры", - заявила Шимоните.
Она подчеркнула, что вопрос инцидентов в Балтийском море поднимается на различных встречах в многостороннем формате, несмотря на склонность некоторых союзников считать их случайностями.
Шимоните отметила, что сейчас самое время "обеспокоиться и определить цену за такие действия", потому что если этого не сделать, то они могут обостриться.
В прошлом году был поврежден газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию. Подозрения в причинении ущерба трубопроводу падают на китайское судно, якорь которого был обнаружен на месте происшествия.
"Мы извлекли из этого один урок - подготовили соглашение между Финляндией и Эстонией. Такое соглашение должно быть и между странами Балтии. Я сегодня говорил со своими партнерами, что в будущем нам следует пересмотреть, что делают и что могут сделать страны Балтии", - сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
По его словам, на следующей неделе в Швеции официальные лица стран Балтии и Северной Европы расскажут о системах мониторинга в Балтийском море.
"Чтобы иметь возможность оценить, что куда движется, где были повреждения, поскольку могут иметь место и естественные причины. Но случай с Balticconnector иной, поэтому важно иметь возможность быстро обнаружить повреждение, чтобы отремонтировать его", - заявил премьер Эстонии.
По словам Шимоните, в международных водах сложнее обеспечить надзор за инфраструктурными объектами и юридическую ответственность, поэтому важно иметь эффективный механизм, позволяющий как можно быстрее устранять нарушения.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что акцентирование внимания на инцидентах в Балтийском море на встречах в международном формате позволяет поднимать вопрос о санкциях, направленных против российского теневого флота.
Телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех кабелей связи, проложенных в Балтийском море из Швеции в Литву. Позже эту информацию подтвердили официальные лица в Стокгольме.
Финский оператор Cinia объявил в понедельник, что кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий порт Росток, был оборван по неизвестным причинам.
Литовские политики подозревают, что инциденты связаны с российским саботажем.
На этой неделе сообщалось также о планировавшемся теракте в Шяуляй, когда в Литву прибыли два человека с испанским гражданством, которые намеревались в ночное время поджечь производственные помещения, используемые частной шяуляйской компанией, а также наружные устройства и предметы.
В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками России, примерами которых являются пожар в магазине "Ikea" в Вильнюсе, отправленные из Литвы в Великобританию и Германию самовозгорающиеся посылки.
По фактам подобных инцидентов в Литве проводится более десяти расследований, сообщила генеральный прокурор Нида Грунскене.
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