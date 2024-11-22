"Мы извлекли из этого один урок - подготовили соглашение между Финляндией и Эстонией. Такое соглашение должно быть и между странами Балтии. Я сегодня говорил со своими партнерами, что в будущем нам следует пересмотреть, что делают и что могут сделать страны Балтии", - сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

По его словам, на следующей неделе в Швеции официальные лица стран Балтии и Северной Европы расскажут о системах мониторинга в Балтийском море.

"Чтобы иметь возможность оценить, что куда движется, где были повреждения, поскольку могут иметь место и естественные причины. Но случай с Balticconnector иной, поэтому важно иметь возможность быстро обнаружить повреждение, чтобы отремонтировать его", - заявил премьер Эстонии.

По словам Шимоните, в международных водах сложнее обеспечить надзор за инфраструктурными объектами и юридическую ответственность, поэтому важно иметь эффективный механизм, позволяющий как можно быстрее устранять нарушения.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что акцентирование внимания на инцидентах в Балтийском море на встречах в международном формате позволяет поднимать вопрос о санкциях, направленных против российского теневого флота.

Телекоммуникационная компания Telia Lietuva сообщила, что в воскресенье утром был поврежден один из трех кабелей связи, проложенных в Балтийском море из Швеции в Литву. Позже эту информацию подтвердили официальные лица в Стокгольме.