В Государственной канцелярии будут объединены департамент коммуникации и департамент стратегической коммуникации. Никто из работников департаментов не лишится работы, но некоторые сотрудники решили покинуть должности, протестуя против изменений, сообщил агентству LETA директор Госканцелярии Райвис Кронбергс.
В Госканцелярии ожидаются перемены. Несколько человек уходят в знак протеста
Новый департамент начнет работу 2 декабря и будет называться департаментом стратегической коммуникации и координации.
Как сообщил Кронбергс, приступив к работе Госканцелярии и изучив ее структуру, он понял, что нужны изменения с точки зрения управления и эффективности. "В Государственной канцелярии было два отдела коммуникации, которые делили компетенции между собой (...). Мне это показалось очень странным, поэтому я объединил их в один", - сказал руководитель канцелярии.
Он сообщил, что директор департамента коммуникации Илзе Павлова не согласилась со структурными реформами и решила покинуть свой пост.
Реформа предусматривала, что никто из сотрудников не потеряет работу. "Однако уход Илзе Павловой повлек за собой уход и других людей из ее команды", - сказал Кронбергс.
"Пешеходов мы останавливать не будем, мы будем маленьким, эффективным государственным органом, подающим пример другим", - добавил он.
Он сообщил, что пока сам возглавит объединенный департамент.
"Я хочу обсудить внутри компании компетенции, сильные стороны каждого из них, что им нравится в плане коммуникации и стратегической связи", - рассказал Кронберг, добавив, что у него есть идея запустить открытый конкурс на должность руководителя. "Возможно, кто-то из сотрудников проявит интерес", - добавил директор Госканцелярии.
Когда будет объявлен конкурс, Кронберг пока не смог сказать.
По данным портала Delfi, должность в Госканцелярии покинет также заместитель Павловой Рейнис Гравитис.
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