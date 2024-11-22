В Госканцелярии ожидаются перемены. Несколько человек уходят в знак протеста

Новый департамент начнет работу 2 декабря и будет называться департаментом стратегической коммуникации и координации.

Как сообщил Кронбергс, приступив к работе Госканцелярии и изучив ее структуру, он понял, что нужны изменения с точки зрения управления и эффективности. "В Государственной канцелярии было два отдела коммуникации, которые делили компетенции между собой (...). Мне это показалось очень странным, поэтому я объединил их в один", - сказал руководитель канцелярии.

Он сообщил, что директор департамента коммуникации Илзе Павлова не согласилась со структурными реформами и решила покинуть свой пост.

Реформа предусматривала, что никто из сотрудников не потеряет работу. "Однако уход Илзе Павловой повлек за собой уход и других людей из ее команды", - сказал Кронбергс.

"Пешеходов мы останавливать не будем, мы будем маленьким, эффективным государственным органом, подающим пример другим", - добавил он.

Он сообщил, что пока сам возглавит объединенный департамент.

"Я хочу обсудить внутри компании компетенции, сильные стороны каждого из них, что им нравится в плане коммуникации и стратегической связи", - рассказал Кронберг, добавив, что у него есть идея запустить открытый конкурс на должность руководителя. "Возможно, кто-то из сотрудников проявит интерес", - добавил директор Госканцелярии.

Когда будет объявлен конкурс, Кронберг пока не смог сказать.

По данным портала Delfi, должность в Госканцелярии покинет также заместитель Павловой Рейнис Гравитис.

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