Военные корабли нескольких стран следят за судном, которое могло повредить кабели в Балтийском море

Китайское судно стоит в проливе Каттегат между Данией и Швецией. Изучив данные о морском движении, журналисты выяснили, что к нему приблизились датский фрегат Hvidbjornen и немецкий патрульный корабль Bad Düben.

Шведская береговая охрана сообщила, что Швеция также следит за китайским судном.

Фото: Ekrānuzņēmums no Yle.fi

По данным Helsingin Sanomat, в четверг в проливе Каттегат также стоял российский ракетный корвет "Меркурий".

Некоторые финские эксперты по международным делам в комментариях СМИ высказали мнение, что присутствие российского корабля не случайно и может подчеркнуть, что Россия и Китай все больше углубляют свое сотрудничество. Присутствие "Меркурия" также может быть своего рода демонстрацией силы.

Китайское грузовое судно Yi Peng 3 оказалось в центре внимания после того, как в начале недели в Балтийском море были повреждены два подводных кабеля связи. Сообщалось, что со второй половины дня 20 ноября оно находилось у берегов Дании, а рядом стоял корабль датских ВМС. Поскольку судно находится в международных водах, возможности для вмешательства Дании ограничены.

Копенгаген проинформировал, что Дания ведет переговоры с несколькими странами по поводу китайского судна, не сообщив при этом более подробной информации.

В четверг ВМС Швеции передали правоохранительным органам первую информацию, полученную в ходе обследования морского дна в месте повреждения одного из кабелей.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников предположили, что инцидент может быть саботажем в рамках гибридной войны, а Литва, чей кабель был поврежден, расследует этот инцидент как возможный случай терроризма. В то же время анонимные чиновники, имеющие контакты со СМИ в США, утверждают, что инцидент вряд ли был спровоцирован намеренно.

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