Для отправки одежды родным в Россию или Беларусь нужно заполнить декларацию

Таким образом, даже бывшая в употреблении одежда в посылке может подпадать под санкционные ограничения в отношении России.

Ирена Кнока, начальник отдела таможенной методологии таможенного управления Службы государственных доходов подчеркнула, полномасштабное вторжение России в Украину полностью изменило ситуацию.

"Да, мы можем хотеть, чтобы санкции были шире и более точно направлены, однако таможенные службы как Латвии, так и любой другой страны ЕС применяют санкции в соответствии с законодательством", - сказала она.

Содержимое посылки, отправленной Илзе, в соответствии с действующими на данный момент правилами должно быть задекларировано.

"Товары, которые год или два назад можно было отправлять в страну-агрессор, сегодня, возможно, уже отправить нельзя", - отметила Кнока, добавив, что каждый случай оценивается индивидуально.

В случае Илзе при заполнении экспортной декларации необходимо будет описать каждый тип одежды отдельно, после чего таможня решит, применимы ли санкции или нет.

"На товары, отправляемые в страну-агрессор Россию, санкции распространяются, если стоимость одной единицы превышает 300 евро", - пояснила Кнока.

В Службе государственных доходов уточнили, что лицо может воспользоваться услугами таможенного брокера, который поможет заполнить таможенную декларацию. Посылки, отправленные из России, также подвергаются аналогичным процедурам проверки.

"Что я могу посоветовать любому клиенту, который хочет отправить посылку в Российскую Федерацию или в Беларусь, - в момент оформления посылки в почтовом отделении клиенту выдают форму, где он указывает содержимое посылки и подтверждает, что предоставленная информация является достоверной. В этой форме также можно указать контактные данные - электронную почту или номер телефона. Желательно указать хотя бы один из них, чтобы наша команда могла связаться с клиентом и уточнить, нужно ли заполнять экспортную декларацию", - отметил Руткс.

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