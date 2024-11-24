Прежде чем отправить даже бывшую в употреблении одежду родственникам или друзьям, живущим в России и Беларуси, стоит ознакомиться с правилами на сайте Службы государственных доходов (VID) в разделе "Санкции против России", поскольку даже для таких посылок теперь требуется заполнение таможенной декларации. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Для отправки одежды родным в Россию или Беларусь нужно заполнить декларацию
Илзе, зрительница программы Латвийского телевидения (LTV) 4.studija хотела отправить через Latvijas Pasts посылку латвийской семье в Москве, в которой находилась одежда - как сшитая, так и купленная в магазине, но уже ношеная.
В Latvijas Pasts ей указали, что даже для отправки ношеной одежды необходимо заполнить экспортную декларацию. Сейчас посылка находится на одном из складов Latvijas Pasts, при этом за ее отправку Илзе заплатила 110,46 евро, учитывая вес посылки.
Представитель Latvijas Pasts Матисc Руткс пояснил, что компания соблюдает нормативные акты, в том числе Закон о санкциях и регламенты Европейского Союза (ЕС), которые определяют, что можно или нельзя отправлять в международных посылках.
Почтовый оператор вправе применять экспортную декларацию для любого отправления, адресованного в Россию и Беларусь.
"Я думаю, у никого не возникает вопросов, почему именно эти две страны. В данном случае у клиента есть два выбора. Первый - клиент самостоятельно заполняет экспортную декларацию в своем профиле EDS VID, а затем VID решает, можно ли отправить эту посылку. Второй вариант - если клиент не хочет заполнять декларацию, то мы возвращаем посылку отправителю", - объяснил Руткс.
Таким образом, даже бывшая в употреблении одежда в посылке может подпадать под санкционные ограничения в отношении России.
Ирена Кнока, начальник отдела таможенной методологии таможенного управления Службы государственных доходов подчеркнула, полномасштабное вторжение России в Украину полностью изменило ситуацию.
"Да, мы можем хотеть, чтобы санкции были шире и более точно направлены, однако таможенные службы как Латвии, так и любой другой страны ЕС применяют санкции в соответствии с законодательством", - сказала она.
Содержимое посылки, отправленной Илзе, в соответствии с действующими на данный момент правилами должно быть задекларировано.
"Товары, которые год или два назад можно было отправлять в страну-агрессор, сегодня, возможно, уже отправить нельзя", - отметила Кнока, добавив, что каждый случай оценивается индивидуально.
В случае Илзе при заполнении экспортной декларации необходимо будет описать каждый тип одежды отдельно, после чего таможня решит, применимы ли санкции или нет.
"На товары, отправляемые в страну-агрессор Россию, санкции распространяются, если стоимость одной единицы превышает 300 евро", - пояснила Кнока.
В Службе государственных доходов уточнили, что лицо может воспользоваться услугами таможенного брокера, который поможет заполнить таможенную декларацию. Посылки, отправленные из России, также подвергаются аналогичным процедурам проверки.
"Что я могу посоветовать любому клиенту, который хочет отправить посылку в Российскую Федерацию или в Беларусь, - в момент оформления посылки в почтовом отделении клиенту выдают форму, где он указывает содержимое посылки и подтверждает, что предоставленная информация является достоверной. В этой форме также можно указать контактные данные - электронную почту или номер телефона. Желательно указать хотя бы один из них, чтобы наша команда могла связаться с клиентом и уточнить, нужно ли заполнять экспортную декларацию", - отметил Руткс.
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