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Фото и видео В Вильнюсе вблизи жилого дома упал самолет DHL; погиб один человек. Что известно? (2)

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Обновлено 25 ноября 2024, 10:36
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На месте крушения самолета в Вильнюсе
На месте крушения самолета в Вильнюсе Фото: 15min.lt
  • Самолет упал во дворе дома, повреждены складские постройки возле дома
  • На борту самолета находились четыре человека, один погиб
  • Из дома были эвакуированы 12 жителей, они не пострадали

В понедельник утром в Вильнюсе потерпел крушение грузовой самолет. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое получили ранения.

Как сообщили BNS в Отделе координирования ситуаций Департамента противопожарной охраны и спасения Литвы (ДПОС), в 5:28 поступило сообщение о том, что самолет упал на жилой дом на улице Лепкальнё.

"Дом горел открытым пламенем, пришлось спасать пилотов, так как они были заблокированы", - рассказал дежурный.

Позже поступили уточнения, что самолет упал во дворе дома, повреждены складские постройки возле дома.

По предварительным данным, на борту самолета находились четыре человека.

"Один человек погиб, трое доставлены в больницу, это первоначальная информация", - сказала BNS пресс-секретарь ДПОС Вида Шмигельскене.

Позже было уточнено, что найдены три находившихся в самолете человека, еще одного ищут.

Пожар был локализован примерно в 7:30 утра, но на месте крушения самолета еще работают соответствующие службы.

Самолет перевозил посылки

По словам руководителя Национального центра управления кризисными ситуациями Вилмантаса Виткаускаса, из дома были эвакуированы 12 жителей, они не пострадали, и столичный муниципалитет окажет им помощь.

"Вильнюсский аэропорт созвал оперативный центр по экстремальным ситуациям, и в настоящее время устанавливаются причины случившегося. По первоначальной версии, это может быть техническая авария, но пока рано что-либо утверждать", - сказал Виткаускас в интервью LRT.

Пресс-секретарь компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Тадас Василяускас сообщил, что грузовой самолет, принадлежащий грузовой компании DHL, летел из Лейпцига (Германия).

Директор по продажам и маркетингу DHL Lietuva Аушра Руткаускене сообщила BNS, что упавший самолет - это B737, его оператор - Swift Air.

"Я могу подтвердить, что перевозился не один груз, клиентские посылки", - сказала она.

Инцидент задержал запланированные вылеты нескольких самолетов в Вильнюсском аэропорту, но примерно в 7:30 утра они уже вылетели из Вильнюсского аэропорта.

Проехал на брюхе несколько сотен метров

По словам руководителя ДПОС Ренатаса Пожелы, сбитый самолет планировал сесть в Вильнюсском аэропорту.

"В нескольких километрах от аэропорта он упал, несколько сотен метров он просто проехал на брюхе, и его обломки немного зацепили жилой дом (...) В основном горела инфраструктура возле дома, дом немного поврежден", - сказал он на срочно созванной пресс-конференции в Вильнюсе.

На месте происшествия работают специальные службы города, которые руководят спасательными работами, а также экипажи пожарной службы Вильнюсского аэропорта.

По словам Пожелы, специалистам в области общественного здоровья предстоит выяснить, не попали ли в окружающую среду какие-либо опасные вещества.

Глава Отдела коммуникации Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила BNS, что полицейские перекрыли движение от улицы Лепкалнё до улицы Жирню.

"Работают большие силы как полиции, так и пожарных", - сказала она.

Генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас сообщил на пресс-конференции, что упавший самолет был замечен полицейскими патрулями, которые увидели вспышку.

По его словам, на место происшествия прибыло около 20 полицейских экипажей.

"Самолет грузовой, полностью разрушен, повсюду виден груз, то, что он перевозил, разбросано на довольно большой площади", - сказал глава полиции.

Следователи, выясняющие причины и обстоятельства аварии, отправились в больницу, чтобы побеседовать с пилотами.

После крушения самолета в Вильнюсе расследование ведут полиция и служба авиабезопасности

Полиция начала досудебное расследование по факту крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе в понедельник, также расследованием занимаются эксперты по авиационной безопасности.

Пресс-секретарь Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Юлия Самороковская сообщила BNS, что досудебное расследование проводится по фактам ненадлежащего содержания транспортных средств или дорог и нарушения правил международных полетов.

"Да, досудебные расследования уже начато. По части 2 статьи 278 и статье 279 Уголовного кодекса", - сказала она.

"Пока все действие в процессе, открыто досудебное расследование, проводятся процессуальные действия, допросы, осмотр обломков", - добавила Самороковская.

По ее словам, на месте происшествия также перекрыто движение и ведутся работы на дороге.

"Участок улицы Лепкалнё от улиц Дунояус до Жирню и выезд с улицы Бирбиню на улицу Лепкалнё закрыты, перекрестки заблокированы", - сказала представитель полиции Вильнюсского уезда.

Отдел по расследованию транспортных происшествий и инцидентов Министерства юстиции также подтвердил BNS в понедельник, что расследование начато.

"Оно (расследование - BNS) является обязательным в соответствии с регламентом Европейского союза. (...) Авиационная безопасность важна для нас. Если досудебные органы смотрят, кто виноват и так далее, наказывают, (накладывают - BNS) санкции, то мы смотрим, как предотвратить аварии в будущем", - сказал BNS глава отдела Лауринас Науйокайтис.

По его словам, такое расследование может занять «по меньшей мере год», при этом предварительных оценок пока нет.

Часть 2 статьи 278 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет за ненадлежащее обслуживание или ремонт транспортных средств или дорог, или оборудования на них, если это повлекло смерть или серьезное ранение человека или очень серьезный ущерб имуществу.

Статья 279 предусматривает арест или лишение свободы на срок до двух лет за нарушение правил международных полетов членом экипажа воздушного судна.

Департамент государственной безопасности Литвы: связывать крушение грузового самолета с саботажем преждевременно

Пока рано связывать крушение грузового самолета в Вильнюсе с саботажем, но возможность терроризма исключать нельзя, считает глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис.

"На данный момент, насколько известно, преждевременно связывать это с чем-то или выдвигать обвинения. У нас не было никакой предварительной информации на этот счет", - заявил Яунишкис.

Однако глава ДГБ отметил, что "мы не можем исключить версию терроризма".

"Мы видим, что Россия становится в определенном смысле все агрессивнее, и, как вам известно, зарубежные партнеры тоже говорят об опасностях, случаях диверсий или угрозе терроризма", - сказал Яунишкис.

Глава ДГБ сообщил, что Литва сотрудничает с зарубежными партнерами в связи с катастрофой.

Руководитель литовской полиции Арунас Паулаускас также заявил, что версия терроризма не исключается, но, скорее всего, это либо техническая авария, либо человеческая ошибка.

В последние месяцы в европейских странах участились инциденты, связанные с гибридными атаками из России. Несколько таких инцидентов были связаны с самолетами DHL.

В начале этого года были зафиксированы случаи, когда в самолеты DHL, следовавшие из Литвы в Германию и Великобританию, загружались самовоспламеняющиеся посылки. Позднее западные правоохранители также связали эти инциденты с Россией. По их словам, это было частью тайной операции Москвы по поджогу транспортных и пассажирских самолетов, направлявшихся в США и Канаду.

На прошлой неделе в Балтийском море были повреждены два кабеля связи. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это акт саботажа, хотя Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы заявил, что пока рано говорить о том, что это был саботаж.

По словам Яунишкиса, обстановка в отношении случаев саботажа накалена.

"Посмотрите, что происходит во всем мире. Вне всякого сомнения нельзя исключать, что она будет накаляться и дальше", - сказал глава ДГБ.

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