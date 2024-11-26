Уже более десяти лет Китай использует агрессивную стратегию гибридной войны для наращивания своей мощи и влияния в стратегически важном Южно-Китайском море. Противодействие ему станет одной из ключевых задач администрации Дональда Трампа, избранного президентом США.

В последние годы корабли, принадлежащие странам, чьи территориальные притязания Китай игнорирует (например, Филиппины и Вьетнам), подвергаются блокаде китайскими судами, а также атакам таранами и водометами и даже нападениям с применением холодного оружия. Операции морской добычи энергоресурсов регулярно подвергаются нападкам.

Даже из-за простой рыбалки в водах, которые Китай называет своими, человека могут избить металлическими трубами. Подобные случаи агрессивных конфронтаций повышают напряженность в регионе и подрывают стабильность в важнейшем морском коридоре, соединяющем Тихий и Индийский океаны.

Достижение председателем КНР Си Цзиньпином "китайской мечты" о мировом превосходстве во многом зависит от установления господства Китая в Южно-Китайском море и окончания американского доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе, который сейчас превращается в новый мировой экономический и геополитический центр...