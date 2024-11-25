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В пятницу на Домской площади откроется рождественская ярмарка

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Фото статьи
Фото: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 29 ноября, на Домской площади в Старой Риге начнет работать Рождественский базарчик, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.

Ярмарка будет работать до 2 января. Здесь можно будет приобрести различные ремесленные изделия и рождественское угощение от более чем 80-и торговцев, а по выходным дням в течение всего праздничного сезона на Домской площади будут проходить концерты. 

По пятницам на ярмарке будут выступать диджеи, а по субботам и воскресеньям - народные коллективы, хоры и детские вокальные ансамбли. В ближайшее воскресенье в 17:00 выступит певица Элизабете Гайле.

В выходные здесь можно встретить Санта-Клауса и гномиков, дети также смогут покататься на пони и карусели, увидеть живых овец, а также поучаствовать в творческих мастер-классах.

Открытие ярмарки состоится в субботу, 30 ноября. В этот же день на Ратушной площади в 17:00 состоится зажжение рождественской елки. Прямая трансляция мероприятия будет вестись на Домской площади, где также будет зажжена елка.

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