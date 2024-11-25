В выходные на Ратушной и Домской площади зажгут елки

Вечер проведет иллюзионист Томс Фелкерс, который неординарным способом, с юмором и древней магией, вместе со зрителями создаст рождественское чудо и зажжет главные праздничные елки на Ратушной и Домской площади.

О праздничном настроении позаботятся певица Иева Сутугова, певец Юстс, а также музыкант и певец Дагнис Розиньш. Вместе с ними выступят женский вокальный ансамбль Fortuna культурного центра Imanta и детский вокальный ансамбль Knīpas un Knauķi.



Музыкальное сопровождение обеспечит ансамбль под руководством Улдиса Тиммы.

Мероприятие пройдет на Ратушной площади, а прямая трансляция будет обеспечена на Домской площади, где во время телемоста одновременно загорятся огоньки на обеих елках, а также состоится открытие традиционной рождественской ярмарки в Старой Риге.

К участникам мероприятия обратится председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

Всего в этом году в Риге будет установлено около 40 рождественских елок: а главных площадях, в микрорайонах Риги и возле учебных заведений.

Главные елки на Домской площади и Ратушной площади имеют высоту до 17 метров и возраст 26 лет.

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