Накануне первого дня Адвента, в субботу, 30 ноября, в 17.00 состоится зажжение главных рождественских елок на Ратушной и Домской площади, сообщили агентству LETA в Департаменте внешних связей Рижской думы.
В выходные на Ратушной и Домской площади зажгут елки
Вечер проведет иллюзионист Томс Фелкерс, который неординарным способом, с юмором и древней магией, вместе со зрителями создаст рождественское чудо и зажжет главные праздничные елки на Ратушной и Домской площади.
О праздничном настроении позаботятся певица Иева Сутугова, певец Юстс, а также музыкант и певец Дагнис Розиньш. Вместе с ними выступят женский вокальный ансамбль Fortuna культурного центра Imanta и детский вокальный ансамбль Knīpas un Knauķi.
Музыкальное сопровождение обеспечит ансамбль под руководством Улдиса Тиммы.
Мероприятие пройдет на Ратушной площади, а прямая трансляция будет обеспечена на Домской площади, где во время телемоста одновременно загорятся огоньки на обеих елках, а также состоится открытие традиционной рождественской ярмарки в Старой Риге.
К участникам мероприятия обратится председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.
Всего в этом году в Риге будет установлено около 40 рождественских елок: а главных площадях, в микрорайонах Риги и возле учебных заведений.
Главные елки на Домской площади и Ратушной площади имеют высоту до 17 метров и возраст 26 лет.
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