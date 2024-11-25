Секс-работница рассказывает: вот самые поразительные вещи, которые мужчины просили меня сделать

Когда женщины занимаются секс-работой или эротическими услугами, люди часто делают множество предположений, пишет Daily Star.

Часто думают, что они работают, чтобы удовлетворить собственные сексуальные желания, или что большую часть рабочего времени проводят обнаженными. Однако одна смелая звезда недавно рассказала, чего на самом деле хотят мужчины, обращаясь к ней. Конечно, есть вещи, которые она никогда не сделает, но в целом она достаточно открыта для необычных запросов.

Вот самые странные пожелания, которые отправляли Эви:

Один из поклонников хотел, чтобы она "уменьшилась" до размеров насекомого.

Очень популярным запросом является насмешка над маленьким пенисом.

Превращение из женщины в мужчину с использованием макияжа и мужской одежды.

Подпрыгивание грудью.

Продажа ношеного нижнего белья.

Просьбы использовать большой фаллоимитатор также встречаются часто.

Спеть поклоннику песню ко дню рождения, затем задуть свечи и сесть на торт.

Мужчины хотят, чтобы она притворялась беременной и надевала что-то, изображающее живот.

Эви добавила: "Однажды поклонник попросил сделать для него видео, где я использую имя Дональд. Позже он сказал, что это вовсе не его имя, а у него была фантазия, что я сплю с Дональдом Трампом".

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