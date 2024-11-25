Началась продажа билетов на фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025

В этом году у поклонников фестиваля есть уникальная возможность – приобрести билеты со скидкой 25% в рамках "черной пятницы". Специальное предложение действительно только до 30 ноября 2024 года.

Муза и хозяйка фестиваля Лайма Вайкуле делится своими эмоциями: "Я очень рада объявить о начале продажи билетов на наш следующий фестиваль. Каждый год мы тщательно разрабатываем программу, чтобы подарить зрителям незабываемый праздник музыки и искусства.

Рекомендую не откладывать покупку билетов, так как количество мест в "Дзинтари" ограничено. Очень жду встречи с вами следующим летом в Юрмале!"

Галерея: Открытие Laima Rendezvous Jūrmala 2024

Гости фестиваля смогут насладиться яркими и разнообразными выступлениями – от звезд латвийской музыки до признанных международных артистов, которые выступят вживую в сопровождении оркестра.

Видео: Алла Пугачева и Максим Галкин на Laima Rendezvous Jūrmala

Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala занимает особое место в сердцах зрителей и артистов, став неотъемлемой частью летних традиций. Каждый год концертный зал "Дзинтари" становится местом, где в теплой атмосфере встречаются любители музыки и исполнители, чтобы разделить магию музыки и создать незабываемые моменты.

Галерея: Гала-концерт Laima Rendezvous Jūrmala 2024

У фестиваля сложился широкий круг друзей - как среди артистов, с радостью возвращающихся на сцену "Дзинтари", так и среди зрителей, которые каждый год ждут этого события.

Билеты на Laima Rendezvous Jūrmala 2025 доступны в Biļešu Serviss.

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