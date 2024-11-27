Два продукта, которые замедлят старение сердца. Вы будете удивлены!

В настоящее время появляется все больше научных данных, свидетельствующих о том, что на здоровье сердечно-сосудистой системы положительно влияет диета, богатая растительными продуктами, особенно полифенолами.

Сердце - самый выносливый орган человеческого тела, но уже в раннем возрасте оно может начать ощущать бремя лет. Так бывает, когда в организме происходят различные физиологические и структурные изменения или молекулярные изменения в клетках, которые становятся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Например, после 40 лет сердечная мышца может стать менее эластичной, поэтому сила ее сокращения становится меньше, особенно если человек неспортивный.

Когда сердце слабеет, оно качает кровь с меньшей силой, и стенка левого желудочка может утолщаться. Это происходит, например, из-за высокого кровяного давления и сужения аортального клапана. В конечном итоге может нарушиться работа проводящей системы сердца, которая генерирует электрические импульсы, регулирующие сердечный ритм. Это, в свою очередь, может привести к сердечным приступам, головокружениям, потере сознания и даже повысить риск смерти.

Клетки сердца могут со временем отмирать из-за стресса, и тогда развивается компенсаторный механизм - оставшиеся здоровые клетки сердечной мышцы становятся больше, потому что им приходится выполнять работу "за двоих", но нагрузка изнашивает их.

С возрастом кровеносные сосуды становятся менее эластичными, артерии становятся более жесткими и теряют способность адаптироваться к изменению объема крови. Сердцу приходится работать еще интенсивнее, чтобы прокачивать кровь через суженные сосуды. Кроме того, возраст, неправильное питание, низкая физическая активность и стресс повышают риск развития атеросклероза за счет отложения жировых веществ (холестерина и липопротеинов) на стенках сосудов и снижения кровотока.

Эти изменения повышают риск развития хронических заболеваний, поэтому очень важно заботиться о своем сердце с раннего возраста. Одним из механизмов поддержки является правильное питание.