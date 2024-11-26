Ангела Меркель в интервью Би-би-си: о Путине, Трампе и подъеме ультраправых

Владимир Зеленский с этим не согласен. Он считает решение Меркель (которое поддержал и президент Франции Николя Саркози) не принимать Украину в НАТО "просчетом", придавшим России сил и уверенности.

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Об угрозе применения Россией ядерного оружия

Меркель принимала участие в нескольких дипломатических инициативах, которые, однако, не привели к достижению прочного мира.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить применение ядерного оружия. К счастью, Китай тоже говорил об этом некоторое время назад. Мы не должны быть парализованы страхом, но мы также должны признать, что Россия является крупнейшей или, наряду с США, одной из двух крупнейших ядерных держав в мире".

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Об отношениях с Москвой и газовой зависимости

Меркель считалась одним из немногих западных лидеров, способных повлиять на Владимира Путина. Российское вторжение в Украину началось всего через несколько месяцев после того, как она оставила свой пост.

Вторжение застало Европу врасплох и заставило пересмотреть свою энергетическую политику и отношения с Москвой.

Меркель настаивает на том, что пыталась сдержать российские атаки на Украину с помощью дипломатии и переговоров, которые, как она признает, в конечном итоге не увенчались успехом.