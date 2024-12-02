По Вильнюсу прокатились крупные протесты. Под ударом - новая правящая коалиция, включившая в свой состав партию "Заря Немана" под руководством Ремигиюса Жемайтайтиса. В центре скандала - антисемитские высказывания лидера политической силы, которые не только вызвали митинги и международное осуждение, но и поставили Литву перед зеркалом ее собственной истории.

Недетский стишок

Ранее высказывания Жемайтайтиса могли быть истолкованы как неудачные формулировки или ошибки. Однако, по мнению многих, он окончательно перешел черту, когда все тем же злосчастным летом 2023 года опубликовал перефразированный детский стишок:

"Оказывается, кроме Путина еще одни скоты появились в МИРЕ - ИЗРАИЛЬ. Один танками разрушает школы, другой - тракторами! (…) После таких событий не удивляет, что появляются такие высказывания: "Лез еврейчик по стремянке и нечаянно упал".

Imkit, vaikai, pagaliuką ir užmuškit tą žyduką" ("Возьмите, дети, палочку и убейте этого еврейчика").