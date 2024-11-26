Конституционный суд рассмотрит дело о языках нацменьшинств в общественных СМИ

Заявление в КС подали 20 депутатов Сейма. Они просят суд рассмотреть соответствие введению и ст. 4 Конституции ч. 7 ст. 3 закона об общественных электронных СМИ и управлении ими и ст. 6 закона после внесения в него поправок 18 января 2024 года.

Как указывают депутаты, оспариваемые нормы, которые предусматривают обязанность общественных электронных СМИ производить определенный объем радио- и телепрограмм на языках нацменьшинств, подрывают ценность латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и угрожают безопасности государства.

КС поручил Сейму до 27 января 2025 года предоставить изложение фактических обстоятельств дела и юридическое обоснование, установив срок подготовки дела до 26 апреля 2025 года.

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