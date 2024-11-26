На следующий день после крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе появились новые детали происшествия - обнародованы подробности, маршрут полета, найдены черные ящики воздушного судна. Что касается Латвии - стали известны подробности изменений в страховании ОСТА, кроме того, приближается "черная пятница", а в Риге был замечен автомобиль с эмблемой ВДВ. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за вторник, 26 ноября.
Главное за 26 ноября ⟩ Изменения в ОСТА, подробности авиакатастрофы в Вильнюсе и ждать ли честности от "черной пятницы"
Новости Латвии:
Недавно сеть магазинов Maxima Latvija сообщила, что 1 января все их торговые точки будут закрыты. Того же плана придерживается торговая сеть Lidl. Такая практика - не только на праздники, но и по выходным - уже давно норма жизни во многих странах Европы. В Латвии в прошлом году тоже продвигался подобный законопроект.
Но готова ли наша торговля и потребители к подобным изменениям? TVNET+ пообщался с торговцами и персоналом магазинов, а литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас поделился цифрами и фактами.
14 ноября этого года Сейм принял, а президент объявил поправки к Закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), которые предусматривают несколько существенных изменений.
Крушение грузового самолета в Вильнюсе, упавшего ранним утром 25 ноября в жилой зоне, заставляет задуматься не только о том, как неожиданно можно лишиться жизни и имущества, но и о страховании. Над Латвией уже летали неуправляемые дроны, в Эстонии "терялась" ракета… Но покрываются ли такие случаи стандартной страховкой или это считается форс-мажором?
На прошлой неделе исполнилось 1000 дней с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, а тем временем в Риге был замечен автомобиль, украшенный эмблемой Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Портал TVNET+ поинтересовался у Службы государственной безопасности (VDD) и Государственной полиции, могут ли такие автомобили свободно и безнаказанно передвигаться по дорогам Латвии.
Приближается "пиковое" время торговли или "черная пятница". Соблазнительные скидки и надписи о том, что товар "уже не будет таким дешевым, как сейчас", привлекают покупателей. Но по опыту прошлого года Центр защиты прав потребителей сегодня начинает специальную акцию "Не верьте в чудеса в интернете!". При этом эксперты призывают жителей быть внимательными при совершении покупок во время ажиотажа, сообщает TV3 Ziņas.
За рубежом:
Грузовой самолет компании DHL, направлявшийся из Германии в столицу Литвы, разбился в понедельник рано утром недалеко от Вильнюсского аэропорта. Согласно полетным данным, до последней минуты полет проходил вполне нормально, пишет Rus.Postimees.
Признанный самым старым мужчиной в мире Джон Альфред Тиннисвуд скончался в возрасте 112 лет в доме престарелых в Саутпорте (Великобритания), пишет Mirror со ссылкой на его семью.
Утром в понедельник, 25 ноября, в Вильнюсе разбился грузовой самолет с грузами DHL. Причины катастрофы пока не ясны, но литовская полиция опубликовала дополнительную информацию о пилотах и членах экипажа разбившегося самолета. Сообщается также возраст одного погибшего и троих раненых, передает 15min.lt.
В ночь на вторник, 26 ноября, российские войска атаковали Украину 188 беспилотниками Shahed. Это стало максимальным показателем с начала полномасштабного российского вторжения, заявили Воздушные силы ВСУ.
24 ноября российским войскам удалось форсировать реку Оскол в Харьковской области Украины и занять позиции украинских сил на противоположном берегу, сообщает украинский аналитический проект DeepState.
Интересное чтиво:
"Выезжать постоянно только на его имени я тоже не хочу", - говорит латвийская певица Диана Пашко, которая недавно воплотила свою мечту и спела на сцене с Валерием Меладзе. О дуэтах и пересечениях с известными артистами, участии в музыкальных конкурсах, песнях на родном языке и желании оказаться на "Евровидении" Диана рассказала в интервью TVNET+.
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