Главное за 26 ноября Изменения в ОСТА, подробности авиакатастрофы в Вильнюсе и ждать ли честности от "черной пятницы"

В ночь на вторник, 26 ноября, российские войска атаковали Украину 188 беспилотниками Shahed. Это стало максимальным показателем с начала полномасштабного российского вторжения, заявили Воздушные силы ВСУ.

24 ноября российским войскам удалось форсировать реку Оскол в Харьковской области Украины и занять позиции украинских сил на противоположном берегу, сообщает украинский аналитический проект DeepState.

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"Выезжать постоянно только на его имени я тоже не хочу", - говорит латвийская певица Диана Пашко, которая недавно воплотила свою мечту и спела на сцене с Валерием Меладзе. О дуэтах и пересечениях с известными артистами, участии в музыкальных конкурсах, песнях на родном языке и желании оказаться на "Евровидении" Диана рассказала в интервью TVNET+.

В распространенном Латвийской хоккейной федерацией (ЛХФ) сообщении капитан сборной Каспар Даугавиньш прокомментировал неожиданное для многих решение завершить карьеру.

4 ноября этого года был расторгнут брак бывшего депутата Сейма и шахматистки Даны Рейзниеце и бывшего директора Латвийского агентства инвестиций и развития Андриса Озолса, сообщает на этой неделе издание Kas Jauns.

В субботу в Риге Grobiņa/LFS победила команду JDFS Alberts со счетом 2:0, одержав победу по сумме двух игр со счетом 4:3 и обеспечив себе место в Высшей футбольной лиге Латвии. После матча главный тренер проигравшей команды Артур Закрешевскис опубликовал критическое письмо на своей странице в Facebook.

Гостями программы Divi vienā ("Два в одном") стала пара пляжных волейболистов Анастасия и Михаил Самойловы. Им задали неловкий вопрос о том, как распределяется семейный бюджет и кто из них двоих зарабатывает больше.

Хоть церемония вручения главной театральной премии года Spēlmaņu nakts уже прошла, мы до сих пор вспоминаем костюмы некоторых актрис и гостей церемонии. Брючные костюмы из мерцающих тканей, яркие красные платья, игривые рюши и провокационные разрезы. Амплитуда нарядов была широка: от абсолютной элегантности до смелого стиля с "изюминкой"! Давайте посмотрим на самые обсуждаемые выходы вечера...

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