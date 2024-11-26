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СМИ: Великобритания поставила в Украину новую партию ракет Storm Shadow

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Ракеты Storm Shadow
Ракеты Storm Shadow Фото: AFP/SCANPIX

Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, не объявляя об этом публично, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Поставка произошла накануне решения британского правительства снять ограничения на использование этого оружия украинскими вооруженными силами, а также аналогичного решения США относительно своих ракет большой дальности, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, речь идет о "десятках крылатых ракет Storm Shadow".

Собеседники СМИ отказались уточнить, когда именно ракеты прибыли в Украину, или назвать точное количество, ссылаясь на соображения безопасности.

Это первая поставка партии ракет Storm Shadow при премьер-министре Кире Стармере.

Он пообещал продолжать поддерживать Украину в войне против российской военной агрессии.

"Поставки, о которых публично не сообщалось, произошли несколько недель назад и были сделаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - сообщили источники.

Как указал в своем докладе Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне, удары ракетами дальнего радиуса действия западного производства помогут украинской армии более эффективно сражаться в современной многопрофильной войне.

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