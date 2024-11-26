СМИ: Великобритания поставила в Украину новую партию ракет Storm Shadow

Поставка произошла накануне решения британского правительства снять ограничения на использование этого оружия украинскими вооруженными силами, а также аналогичного решения США относительно своих ракет большой дальности, сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, речь идет о "десятках крылатых ракет Storm Shadow".

Собеседники СМИ отказались уточнить, когда именно ракеты прибыли в Украину, или назвать точное количество, ссылаясь на соображения безопасности.

Это первая поставка партии ракет Storm Shadow при премьер-министре Кире Стармере.

Он пообещал продолжать поддерживать Украину в войне против российской военной агрессии.

"Поставки, о которых публично не сообщалось, произошли несколько недель назад и были сделаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - сообщили источники.

Как указал в своем докладе Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне, удары ракетами дальнего радиуса действия западного производства помогут украинской армии более эффективно сражаться в современной многопрофильной войне.

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