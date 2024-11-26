Великобритания поставила Украине новую партию крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, не объявляя об этом публично, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
СМИ: Великобритания поставила в Украину новую партию ракет Storm Shadow
Поставка произошла накануне решения британского правительства снять ограничения на использование этого оружия украинскими вооруженными силами, а также аналогичного решения США относительно своих ракет большой дальности, сообщает Bloomberg.
По данным источников издания, речь идет о "десятках крылатых ракет Storm Shadow".
Собеседники СМИ отказались уточнить, когда именно ракеты прибыли в Украину, или назвать точное количество, ссылаясь на соображения безопасности.
Это первая поставка партии ракет Storm Shadow при премьер-министре Кире Стармере.
Он пообещал продолжать поддерживать Украину в войне против российской военной агрессии.
"Поставки, о которых публично не сообщалось, произошли несколько недель назад и были сделаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности", - сообщили источники.
Как указал в своем докладе Институт изучения войны (ISW) в Вашингтоне, удары ракетами дальнего радиуса действия западного производства помогут украинской армии более эффективно сражаться в современной многопрофильной войне.
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