Верховный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым было отклонено требование Русского союза Латвии (РСЛ) признать незаконным решение Рижской думы запретить РСЛ провести в 2022 году собрание у еще неснесенного советского памятника в парке Победы, сообщает агентство LETA.
Как пояснили в Верховном суде, главная цель собрания, шествия или пикета - позволить общественности собраться вместе и совместно выразить свое мнение или взгляды. Использование этого права считается важным элементом демократического общества, оно обеспечивает обществу возможность влиять на политические процессы, в том числе критикуя власти и протестуя против действия властей. Однако есть случаи, когда в демократическом обществе все-таки допустимо ограничение этих прав.
Суд постановил, что цель защиты демократического строя государства и общественной безопасности, которая также служит инструментом самообороны государства и его демократического строя, может в целом оправдать ограничение свободы собраний.
При рассмотрении вопроса о том, являлся ли запрет на проведение шествия соразмерным средством достижения законных целей, Верховный суд подчеркнул важность геополитического контекста. В условиях, когда Россия осуществляет агрессию против других стран, Латвия, чтобы сохранить суверенитет, территориальную целостность и демократический порядок своей страны, должна проявлять особую осторожность, чтобы не создавать почву для мнений, оправдывающих агрессию, или иным образом поощрять поддержку агрессии.
Верховный суд не счел необоснованной оценку районным судом соразмерности ограничения свободы собраний в данном политическом и геополитическом контексте. Суд не сомневался, что объявленное шествие станет платформой для выражения взглядов, разделяющих общество и поддерживающих российскую агрессию или оправдывающий ее нарратив. Соответственно, Верховный суд согласился с выводом районного суда о том, что запрет на проведение шествия был соразмерным в данном случае.
РСЛ подал заявку на шествие против демонтажа памятника в парке Победы. Шествие было запланировано еще до начала подготовки площадки для сноса памятника.
Строительную площадку для демонтажа памятника в парке Победы начали обустраивать 22 августа 2022 года, а на следующий день были демонтированы входящие в комплекс памятника скульптуры солдат, а еще днем позже - и статуя образа женщины. В свою очередь 25 августа после работ продолжительностью в несколько часов был повален 79-метровый обелиск.
Видео: Демонтаж обелиска в парке Победы
Административный окружной суд признал законным решение исполнительного директора города Риги от 22 августа о запрете митинга у памятника, заявленного РСЛ. Это решение было обжаловано в Верховном суде.
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