Как пояснили в Верховном суде, главная цель собрания, шествия или пикета - позволить общественности собраться вместе и совместно выразить свое мнение или взгляды. Использование этого права считается важным элементом демократического общества, оно обеспечивает обществу возможность влиять на политические процессы, в том числе критикуя власти и протестуя против действия властей. Однако есть случаи, когда в демократическом обществе все-таки допустимо ограничение этих прав.

Суд постановил, что цель защиты демократического строя государства и общественной безопасности, которая также служит инструментом самообороны государства и его демократического строя, может в целом оправдать ограничение свободы собраний.

При рассмотрении вопроса о том, являлся ли запрет на проведение шествия соразмерным средством достижения законных целей, Верховный суд подчеркнул важность геополитического контекста. В условиях, когда Россия осуществляет агрессию против других стран, Латвия, чтобы сохранить суверенитет, территориальную целостность и демократический порядок своей страны, должна проявлять особую осторожность, чтобы не создавать почву для мнений, оправдывающих агрессию, или иным образом поощрять поддержку агрессии.