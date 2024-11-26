Разговоры с Путиным никогда не были приятными, признает Шольц

До конца 2022 года Шольц несколько раз разговаривал с кремлевским диктатором по телефону.

"Это никогда не были приятные разговоры. Неприятными были и в этот раз. Но нужно говорить, даже просто, чтобы быть услышанным", - признает канцлер Германии.

Он отмечает, что в Германии есть люди, которые верят, что "обычный телефонный звонок может принести мир уже на следующий день". Однако Шольц убежден, что это не так.

Канцлер Германии сообщил, что в последнем телефонном разговоре все аргументы были "подняты" вновь и ему было важно повторить их российскому диктатору.

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