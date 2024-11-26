Вт, 26.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Видео, Фото Найдены черные ящики разбившегося в Вильнюсе грузового самолета

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Разбился грузовой самолета DHL
Разбился грузовой самолета DHL Фото: 15min.lt

В Вильнюсе найдены черные ящики разбившегося в понедельник грузового самолета DHL, сообщило во вторник, 26 ноября, Министерство юстиции Литвы.

48-летний гражданин Испании погиб, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник утром. Один из членов экипажа находится в тяжелом состоянии.

Самолет также врезался в дом, где находились 13 человек, все жильцы были спасены.

Осмотр разбившегося в Вильнюсе грузового самолета DHL планируется завершить в течение трех дней, после чего обломки будут убраны с места происшествия.

Видео: Последствия аварии

На данный момент по поводу происшествия опрошены как минимум 19 очевидцев.

Пока не ясно, что стало причиной крушения грузового самолета, но не исключается версия диверсии или теракта.

Галерея: Крушение самолета

Сотрудники полиции предварительно поговорили с экипажем разбившегося самолета, но экипаж не подтвердил, что пожар начался в самолете до того, как он ударился о землю.

Потерпевший крушение Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для доставки посылок DHL. Самолет летел из немецкого города Лейпциг.

Видео: Маршрут полета 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти