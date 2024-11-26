На прошлой неделе полиции удалось вернуть пенсионеру из Латгале 2 200 евро, сообщает Государственная полиция.
Полиция задержала мошенника, укравшего у пенсионерки 2200 евро
Неделю назад, 19 ноября, в полицию поступила информация о том, что в Краславском крае были совершены мошеннические действия в отношении женщины 1953 года рождения.
Известно, что, войдя в доверие к женщине, гражданин Украины 1993 года рождения по телефону получил необходимые данные, а затем придя к потерпевшей и забрав ее банковскую карту, украл 2200 евро.
Через несколько дней, 21 ноября, муниципальная полиция Даугавпилса сообщила Государственной полиции, что в городе замечен автомобиль Audi A6, за рулем которого находился мошенник.
Сотрудники полиции быстро отреагировали на информацию и задержали мужчину.
При задержании правоохранители обнаружили в салоне автомобиля мошенника 8930 евро. Полиция до сих пор выясняет происхождение этих денег.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания, а 23 ноября его поместили под стражу. Расследование продолжается.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 193 Уголовного закона, то есть за кражу, уничтожение, повреждение или незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства, либо за приобретение, хранение, перемещение или распространение похищенного платежного средства.
За совершение такого преступления законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо общественные работы, либо штрафа с конфискацией имущества или без таковой.
Также возбуждено уголовное дело по статье 177(2) Уголовного закона, за мошенничество, совершенное в крупном размере или группой лиц по предварительному сговору.
Данное преступление наказывается лишением свободы на срок не более пяти лет, либо условным надзором, либо общественными работами, либо штрафом с конфискацией имущества или без таковой.
Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.
Также в полиции призывают критически оценивать любую информацию, полученную по телефону или в письменной форме, особенно если она связана с финансовыми вопросами.
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