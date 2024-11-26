Полиция задержала мошенника, укравшего у пенсионерки 2200 евро

Неделю назад, 19 ноября, в полицию поступила информация о том, что в Краславском крае были совершены мошеннические действия в отношении женщины 1953 года рождения.

Известно, что, войдя в доверие к женщине, гражданин Украины 1993 года рождения по телефону получил необходимые данные, а затем придя к потерпевшей и забрав ее банковскую карту, украл 2200 евро.

Через несколько дней, 21 ноября, муниципальная полиция Даугавпилса сообщила Государственной полиции, что в городе замечен автомобиль Audi A6, за рулем которого находился мошенник.

Сотрудники полиции быстро отреагировали на информацию и задержали мужчину.

При задержании правоохранители обнаружили в салоне автомобиля мошенника 8930 евро. Полиция до сих пор выясняет происхождение этих денег.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания, а 23 ноября его поместили под стражу. Расследование продолжается.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 193 Уголовного закона, то есть за кражу, уничтожение, повреждение или незаконное использование чужого финансового инструмента или платежного средства, либо за приобретение, хранение, перемещение или распространение похищенного платежного средства.