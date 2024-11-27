Видео Ограбление в Чиекуркалнсе: воров привлекают квартиры на первых этажах

Кража произошла в доме на улице Русова. Соседи, живущие рядом с обворованной квартирой, говорят, что грабители забрали ноутбук и дорогой пылесос.

После ограбления женщина, жившая в квартире, сразу же переехала.

Местный житель рассказал журналистам, что подобные кражи случались и раньше.

"Точно таким же образом в полдень они залезли на балкон, разбили пластиковое окно. Ее балкон не был застеклен. Не знаю, где женщины хранят золото. Может, кто-то просто знал, куда лезть, потому что украли ноутбук и золото", - говорит житель многоэтажки.

В Госполиции отметили, что это обычное явление: преступники часто выбирают в качестве цели квартиры на первых этажах многоэтажек и забирают вещи, которые легко найти. Представитель Госполиции также сообщил, что часто воры - наркозависимые люди, которые ищут не способ нажиться, а средства, чтобы купить очередную дозу наркотика.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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