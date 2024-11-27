Если предприниматели будут действовать так, что медикаменты станут недоступны населению, последуют очень строгие и серьезные меры, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в интервью программе 900 sekundes на канале TV3, комментируя новую модель наценки на лекарства.
Видео ⟩ "Никаких шуток". Абу Мери обещает жесткие меры против недобросовестных фармацевтов
"Здесь нет никаких шуток", - сказал он.
Новая модель наценки на лекарства, которая призвана снизить цены на рецептурные медикаменты, начнет действовать с 1 января 2025 года.
На вопрос о том, может ли возникнуть ситуация, когда лекарства будут продаваться в более мелких упаковках, учитывая фиксированную наценку на упаковку, министр сообщил, что создана рабочая группа для мониторинга ситуации и существует система, позволяющая видеть цены в каждой аптеке и на каждое лекарство. Мониторинг ведется регулярно с сентября, пояснил министр.
Он призвал предпринимателей быть честными.
В то же время министр признал, что в Европе и в Латвии ощущается нехватка многих лекарств. Новая модель ценообразования на лекарства не решит эту ситуацию и не приведет к тому, что Латвия вдруг получит доступ ко всем лекарствам в мире. Этому есть разные причины, в том числе небольшой рынок и проблемы с производством лекарств, пояснил Абу Мери.
Как ранее сообщалось, новая модель предусматривает отказ от непрозрачного механизма наценки оптовых фирм и аптек, который может мотивировать аптеки продавать более дорогие лекарства, а не более дешевые препараты той же эффективности. Вместо этого будет установлена одна фиксированная наценка за упаковку всех компенсируемых и рецептурных лекарств для оптовых фирм, а для аптек - фиксированные наценки в трех ценовых диапазонах.
Чтобы усилить роль фармацевта и компенсировать аптекам потерю выручки, будет введена плата за обслуживание рецептов - 75 центов за рецепт. Как поясняет Минздрав, это не дополнительный сбор, который сделает цены на лекарства выше, и пациент будет платить только за выписанный рецепт, а не за каждое лекарство отдельно.
Еще 75 центов за каждый рецепт крупным аптекам и 1,75 евро маленьким аптекам будет покрывать государство. Для аптек в сельской местности, которые также выполняют социальные функции, установлена более высокая плата за обслуживание.
Предусмотрены и льготы для определенных категорий - от платы за рецепт будут освобождены дети до 18 лет и малоимущие лица.
Как пообещал министр здравоохранения, в результате введения новой модели цены на лекарства в среднем снизятся на 15-20% и сравняются с уровнем цен в других странах Балтии.
Дополнительное финансирование, необходимое для внедрения новой модели, в 2024 году составит 1,58 млн евро, а начиная с 2025 года - 9,48 млн евро ежегодно.
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