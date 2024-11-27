Видео "Никаких шуток". Абу Мери обещает жесткие меры против недобросовестных фармацевтов

"Здесь нет никаких шуток", - сказал он.

Новая модель наценки на лекарства, которая призвана снизить цены на рецептурные медикаменты, начнет действовать с 1 января 2025 года.

На вопрос о том, может ли возникнуть ситуация, когда лекарства будут продаваться в более мелких упаковках, учитывая фиксированную наценку на упаковку, министр сообщил, что создана рабочая группа для мониторинга ситуации и существует система, позволяющая видеть цены в каждой аптеке и на каждое лекарство. Мониторинг ведется регулярно с сентября, пояснил министр.

Он призвал предпринимателей быть честными.

В то же время министр признал, что в Европе и в Латвии ощущается нехватка многих лекарств. Новая модель ценообразования на лекарства не решит эту ситуацию и не приведет к тому, что Латвия вдруг получит доступ ко всем лекарствам в мире. Этому есть разные причины, в том числе небольшой рынок и проблемы с производством лекарств, пояснил Абу Мери.