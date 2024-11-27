Фото Медведи, елки и концерт: LIDO с размахом откроет Зимнюю резиденцию

Особую рождественскую атмосферу центру отдыха придают новые световые объекты, в том числе огромные медведи и ярко освещенные стилизованные елки, в то же время среди украшений встречаются и традиционные. Излюбленным местом для фотосессий стал медвежонок внутри большой елочной игрушки. Праздничная атмосфера доступна и в помещении.

Величественная рождественская елка, украшенная сверкающей гирляндой длиной 360 метров, 360 яркими огоньками и изысканными золотыми акцентами, стала центральным символом праздника. Над елью была создана специальная сеть огней с гирляндами длиной 2400 метров. Центральную елку дополняют несколько схожих по стилистике елей меньшего размера по всей территории центра отдыха.

В освещении декораций использованы новейшие светодиодные технологические решения и энергоэффективные осветительные элементы, которые не только обеспечивают яркий и красивый дизайн, но и снижают энергопотребление.

Галерея: LIDO открывает Зимнюю резиденцию

Торжественное открытие Зимней резиденции пройдет на катке Центра отдыха LIDO 30 ноября с 12:00 до 19:00. Семьи с детьми приглашают принять участие в аттракционах и играх. У гостей также будет возможность посетить рынок рождественских подарков и товаров для дома Kukü, в котором примут участие более 80 продавцов.

На базарчике также будут доступны товары к праздничному сезону - украшения, венки для адвента, свечи и другие аксессуары. Кульминацией вечера станет зажжение елки и выступление группы MUSIQQ. Вход на мероприятие бесплатный. Программу мероприятия можно найти по ссылке.

В группу LIDO входят 13 ресторанов и 4 магазина в Латвии (Рига и Адажи), 4 ресторана в Эстонии (Таллинн), комбинат по производству мяса и кулинарии, пивоварня и кондитерская в Риге, всего в компании работает более 1000 сотрудников.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!