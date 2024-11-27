Пациенты больше не смогут записываться на одну медуслугу в нескольких клиниках

Как отметил министр, записываясь на одну и ту же услугу в четырех-пяти медицинских учреждениях, люди создают искусственные очереди. Доля таких записей составляет от 15 до 20%.

Поэтому разрабатывается система единой цифровой записи, когда люди больше не смогут записываться на одну и ту же услугу в нескольких местах, но смогут выбрать конкретное медицинское учреждение, где они хотят ее получить, рассказал министр.

"Конечно, нет необходимости изобретать универсальную, огромную, дорогостоящую систему", - отметил он, не уточнив, какой именно будет эта система.

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