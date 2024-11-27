Кипр лишил гражданства Дерипаску и совладельца Fix Price

Газета Politis получила доступ к официальному перечню аннулированных паспортов и опубликовала его. В списке указаны имена граждан, а также компании и адвокатские бюро, которые занимались оформлением их заявок на гражданство.

В перечне значатся 77 имен. Журналисты отметили, что список не включает девять человек, чьи паспорта аннулировали незадолго до этого. Таким образом, общее число лишенных гражданства составляет 86.

Большинство в списке - россияне, но там есть и граждане Китая, а также несколько человек из арабских стран и с Ближнего Востока.

В числе лишенных гражданства значится Олег Дерипаска, а также Павел Езубов, который, вероятно, фигурирует в британском санкционном списке. Считается, что Ежубов связан с Дерипаской.

Среди других известных имен - Сергей Ломакин, владелец футбольного клуба из Пафоса. Вместе с Ломакиным кипрские паспорта получили шестеро его родственников.

Министерство внутренних дел Кипра аннулирует гражданство по трем причинам: предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации, наличие судимости или нарушение условий натурализации.

Каждому, чье гражданство подлежит аннулированию, направляется уведомление о принятом решении. У человека есть право подать апелляцию, которая рассматривается специальной комиссией. После этого окончательное решение утверждается кабинетом министров.

Инвестиционная программа, позволявшая получить гражданство Кипра за вложения в экономику, закрыта в 2020 году. Ее ликвидация стала следствием многочисленных обвинений в нарушениях и скандалов.

Программа активно использовалась состоятельными иностранцами, включая российских бизнесменов, для получения гражданства ЕС. Однако в последние годы Кипр усилил проверки и пересматривает свои решения, особенно в отношении лиц, попавших под санкции или подозреваемых в коррупции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!