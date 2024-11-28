ФОТО В Латвию прибыли польские танки Leopard

Танки прибыли из Польши по железной дороге в Гаркалне. После выгрузки их переместили на автоплатформы и доставили в военную базу в Адажи.

Leopard 2PL - это модернизированные танки третьего поколения. Они оснащены усиленной броней, усовершенствованной 120-мм гладкоствольной пушкой и модернизированным двигателем, который обеспечивает высокую мобильность.

Командир многонациональной бригады НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро отметил значимость поступления:

"Появление танков Leopard 2PL в Латвии - это важное усиление нашего арсенала. Эти танки демонстрируют нашу приверженность защите и единству. Наша бригада готова ответить на любые вызовы. В течение двух лет Leopard будут полностью интегрированы в структуру бригады. Мы гордимся сотрудничеством стран-участниц, которые направляют лучшие ресурсы для общего дела."

Старший представитель польского контингента в Латвии, майор Мацей Трепяк, добавил:

"Мы рады прибытию Leopard 2PL. Эти танки оснащены улучшенными системами наведения и ночного видения. Танки PT-91 доказали свою эффективность, но Leopard 2PL выводят наши оперативные возможности на новый уровень в рамках многонациональной бригады НАТО и коллективной обороны Альянса."

Основные преимущества Leopard 2PL:

Усиленная броня: башня укреплена дополнительными модулями, повышающими защиту.

Мощный двигатель: улучшенная мобильность и защита.

Современные системы наведения: обновленная оптика и термокамеры.

Электрические приводы башни: вместо гидравлических систем, что повышает надежность.

Цифровая система связи: обеспечивает высокую боевую эффективность.

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