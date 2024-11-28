LTV: в рамках крупнейшего дела о мошенничестве с НДС арестованы участники "Карибских фондов"

По информации VID, операция охватила 16 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию. В ней участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов, включая специалистов Налогово-таможенной полиции, Управления внутренней безопасности, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Эта международная операция связана с делом Admiral, начатым в 2022 году. Его называют крупнейшим случаем мошенничества с НДС в истории Европейского Союза. Ущерб оценивается в 2,9 миллиарда евро. EPPO удалось выявить связи между фигурантами дела Admiral, их компаниями и преступной группировкой, действовавшей в странах Балтии.

Согласно данным расследования, через онлайн-площадки покупателям в ЕС продавались популярные электронные устройства на сумму более 1,48 миллиарда евро. Это нанесло серьезный ущерб бюджетам нескольких стран.

Латвийское телевидение сообщает, что в Латвии под стражу взяты двое подозреваемых: Казпар Казановский и Валдис Спуркис.

Оба связаны с группировкой "Карибские фонды", которая активно публиковала видео, где открыто хвасталась уклонением от уплаты налогов. Также они предлагали "советы", как избегать ответственности перед налоговыми органами.