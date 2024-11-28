В рамках уголовного дела, начатого Налогово-таможенной полицией Службы государственных доходов Латвии (VID) и расследуемого Европейской прокуратурой (EPPO), в Риге и Вильнюсе была пресечена деятельность преступного синдиката. Его подозревают в масштабной схеме мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), связанной с торговлей электронными товарами. В странах Балтии задержаны 32 человека. Латвийское телевидение сообщает, что среди них оказались Каспар Казановскис и Валдис Спуркис - фигуры, связанные с так называемыми "Карибскими фондами".
LTV: в рамках крупнейшего дела о мошенничестве с НДС арестованы участники "Карибских фондов"
По информации VID, операция охватила 16 стран, включая Латвию, Литву и Эстонию. В ней участвовали 624 сотрудника правоохранительных органов, включая специалистов Налогово-таможенной полиции, Управления внутренней безопасности, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Эта международная операция связана с делом Admiral, начатым в 2022 году. Его называют крупнейшим случаем мошенничества с НДС в истории Европейского Союза. Ущерб оценивается в 2,9 миллиарда евро. EPPO удалось выявить связи между фигурантами дела Admiral, их компаниями и преступной группировкой, действовавшей в странах Балтии.
Согласно данным расследования, через онлайн-площадки покупателям в ЕС продавались популярные электронные устройства на сумму более 1,48 миллиарда евро. Это нанесло серьезный ущерб бюджетам нескольких стран.
Латвийское телевидение сообщает, что в Латвии под стражу взяты двое подозреваемых: Казпар Казановский и Валдис Спуркис.
Оба связаны с группировкой "Карибские фонды", которая активно публиковала видео, где открыто хвасталась уклонением от уплаты налогов. Также они предлагали "советы", как избегать ответственности перед налоговыми органами.
Согласно данным Firmas.lv, Казановский через литовскую компанию Rombena является конечным бенефициаром SIA Akes Ltd. Ей принадлежат компании SIA RServiss и SIA Prominent Time Solutions. Также Казановский занимает пост члена правления в SIA LA Grupa.
Компания Akes Ltd владеет 100% долей SIA Blue Energy International Ltd, чья деятельность была приостановлена 8 ноября. За последние годы Akes Ltd не вела хозяйственной деятельности.
Против Казановского ранее возбуждалось уголовное дело за клевету на сотрудника VID. В марте этого года суд первой инстанции приговорил его к 140 часам общественных работ и обязал выплатить пострадавшему 5000 евро компенсации за моральный ущерб. Это решение было обжаловано, и дело находится на рассмотрении Рижского окружного суда.
EPPO продолжает расследование деятельности преступного синдиката, нанесшего многомиллиардный ущерб. Операция, проведенная в рамках дела Admiral, стала крупнейшим разоблачением схем НДС в истории ЕС.
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