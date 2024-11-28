Дольф Лундгрен победил рак после девяти лет борьбы

Лундгрен, прославившийся ролями в фильмах "Рокки IV" и "Крид II", продолжал сниматься даже в период болезни. Во время работы над фильмом "Крид II" он уже боролся с онкологическим заболеванием. Первые годы диагноз держался в секрете, но в 2021 году, когда врачи отводили актеру всего три года жизни, он вынужден был раскрыть правду, чтобы получить поддержку. Об этом сообщили зарубежные издания.

Перед последней операцией Лундгрен поделился новостями в своем Instagram. Он сообщил, что в его организме больше нет раковых клеток, а предстоящая процедура завершит его многолетнюю борьбу с болезнью.

"Это был тяжелый опыт, но он научил меня жить настоящим моментом и наслаждаться всем, что дарит жизнь. Это единственный способ жить", - отметил актер.

Поддержку Лундгрену выразили его коллеги. В комментариях к посту такие звезды, как Чак Норрис, Скотт Эдкинс и Сильвестр Сталлоне, оставили теплые слова, поздравив актера с победой, возможно, в самой важной битве в его жизни.

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