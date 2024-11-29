Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский сообщил, что решение было принято по итогам заседания Ставки главнокомандующего.

Олег Апостол был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол - опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", - сказано в сообщении украинского президента.

По словам Зеленского, их главная задача - повысить боеспособность армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрить инновационные подходы к управлению человеческими ресурсами.

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