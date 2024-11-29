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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский Фото: picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, сообщает издание "Униан".

Зеленский сообщил, что решение было принято по итогам заседания Ставки главнокомандующего.

Олег Апостол был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол - опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", - сказано в сообщении украинского президента.

По словам Зеленского, их главная задача - повысить боеспособность армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрить инновационные подходы к управлению человеческими ресурсами.

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