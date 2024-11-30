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У памятника Свободы свечами почтили память евреев, массово казненных на Румбуле

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Свечи возле памятника Свободы в память массового убийства евреев в Румбуле
Свечи возле памятника Свободы в память массового убийства евреев в Румбуле Фото: Paula Čurkste/LETA

В память о массовом уничтожении евреев на Румбуле в 1941 году в субботу вечером у памятника Свободы были зажжены десятки свечей, сообщает агентство LETA.

Новые свечи время от времени добавляют вновь пришедшие люди.

Сегодня исполняется 83 года со дня убийства в Румбульском лесу 25 000 латвийских евреев во время оккупации Латвии гитлеровской Германией.

В память об этом трагическом событии представители гражданской инициативы "Румбула. Мы помним, нам больно" призывают людей прийти к памятнику Свободы и зажечь свечи.

Мероприятие впервые было проведено в день 75-летия трагедии на Румбуле в 2016 году и с тех пор стало ежегодной традицией.

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