В память о массовом уничтожении евреев на Румбуле в 1941 году в субботу вечером у памятника Свободы были зажжены десятки свечей, сообщает агентство LETA.
У памятника Свободы свечами почтили память евреев, массово казненных на Румбуле
Новые свечи время от времени добавляют вновь пришедшие люди.
Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, 30.novembrī no plkst.18 līdz 22 notiek sveču akcija, kurā piemin ebreju masu slaktiņu Rumbulā 1941.gadā. pic.twitter.com/q8HYnO7JNT— Jānis Pelcis 🇱🇻🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@Janis_Pelcis) November 30, 2024
Сегодня исполняется 83 года со дня убийства в Румбульском лесу 25 000 латвийских евреев во время оккупации Латвии гитлеровской Германией.
В память об этом трагическом событии представители гражданской инициативы "Румбула. Мы помним, нам больно" призывают людей прийти к памятнику Свободы и зажечь свечи.
Мероприятие впервые было проведено в день 75-летия трагедии на Румбуле в 2016 году и с тех пор стало ежегодной традицией.
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