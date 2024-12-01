Гражданин Латвии в маленьком Гибралтаре попал в большие неприятности

Потенциально опасная ситуация возникла после обеда в пятницу.

Поступил звонок о том, что на проспекте Европорт был замечен мужчина с острым предметом в руке. Вскоре стражи порядка его задержали.

По информации гибралтарских СМИ, по подозрению в хранении "опасного предмета" был задержан 39-летний гражданин Латвии.

Мужчина был задержан полицией, расследование продолжается. В результате инцидента никто не пострадал.

В соцсетях появилось фото ареста гражданина Латвии. На нем видно, что полицейская направила в сторону мужчину электрошокер.

Фото: GBC

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!