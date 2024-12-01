В Гибралтаре полицейские задержали гражданина Латвии, который разгуливал по одной из главной улиц с ножом в руках, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на местные СМИ.
Гражданин Латвии в маленьком Гибралтаре попал в большие неприятности
Потенциально опасная ситуация возникла после обеда в пятницу.
Поступил звонок о том, что на проспекте Европорт был замечен мужчина с острым предметом в руке. Вскоре стражи порядка его задержали.
По информации гибралтарских СМИ, по подозрению в хранении "опасного предмета" был задержан 39-летний гражданин Латвии.
Мужчина был задержан полицией, расследование продолжается. В результате инцидента никто не пострадал.
В соцсетях появилось фото ареста гражданина Латвии. На нем видно, что полицейская направила в сторону мужчину электрошокер.
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