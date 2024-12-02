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Личное мнение ⟩ Плохая Рига, "нет" традиционным СМИ и иллюзия оппозиции. Что не так с партией Sarauj, Latgale!
Анжелика Литвинович - активистка из Даугавпилса, студентка факультета журналистики Латвийского университета. Параллельно с учебой она готовит сюжеты для ReTV и реализует проекты по медиаграмотности, безопасности и развенчанию мифов. 23 ноября Анжелика побывала на учредительном собрании партии Sarauj, Latgale!.
Учредительный конгресс начался в 11:00. Примерно до 15:00 проходила регистрация участников - зарегистрировались 272 члена новой партии. Находиться в одном помещении со всеми этими людьми, с которыми, как я понимаю, у меня нет общих ценностей, было непросто.
Конечно, была возможность понаблюдать за теми, кто хочет стать частью этой партии - это было интересно, как с социально-антропологической точки зрения, так и с журналистской.
Но больше всего эмоций вызвало само собрание - момент, когда Элксниньш произнес примерно 15-минутную речь, в которой затронул довольно много тем. Как можно догадаться, его видение развития Латгале не совпадает с моим.
Нет ни войны в Украине, ни агрессивных соседей
То, что меня не удивило, но запомнилось из его речи, - это ощущение, будто бы нет ни войны в Украине, ни агрессивных соседей - России и Беларуси. Все хорошо.
Есть только злодеи в Риге, которые, якобы, сидят и делают плохие вещи для Даугавпилса и Латгале. И поэтому, видимо, необходимо создавать эту партию.
Для Элксниньша это не новый нарратив - он пытается представить себя как лидера - основательного хозяина, который "держит" Даугавпилс как столицу Латгале.
Конечно, теперь это обретет новые масштабы и динамику, учитывая, что теперь он будет лидером этой партии. Сейчас у него нет "связанных рук", как это было, когда он был в "Согласии", из которого ушел год назад.
Ливия Янковская - открытие
Меня удивила Ливия Янковская - руководитель Латышского общества в Даугавпилсе. Мне казалось, что она не может идти на выборы вместе с человеком, который говорит, что "Крым принадлежит России" или "Крым крымчан". Уклоняясь таким образом от ответа, что Крым принадлежит Украине.
Мне кажется, это базовый вопрос ценностей, и нам всем в Латвии нужно быть едиными в ответе на него. Но это, к сожалению, не так.
Глядя на программу партии, очевидно, что она очень популистская - без предложений конкретных шагов. Например, как партия будет способствовать социальному равноправию граждан и защите интересов региона. Это красивые слова, которые Элксниньш давно повторяет в различных комбинациях.
"Надо отказаться от традиционных СМИ"
Отдельная часть речи Элксниньша была посвящена СМИ и коммуникации - он заявил, что традиционные СМИ теряют актуальность. Говоря об этом, он упомянул, что на выборах президента США Трамп выиграл благодаря социальным сетям.
Элксниньш также прекрасно понимает, что традиционные СМИ не покажут его в том свете, в каком он хотел бы. Поэтому своим избирателям и сторонникам он говорит: "Пора отказаться от традиционных медиа", поясняя, что они плохие и "стереотипизируют" Латгале и Даугавпилс.
Это, на мой взгляд, тревожный сигнал. Как студентка факультета журналистики, я считаю, что традиционные СМИ наоборот являются важной частью медиасистемы - это независимые редакции, журналисты, которые проверяют факты и предоставляют обществу правдивую информацию как можно быстрее и объективнее.
Конечно, мы можем говорить о недостатке репрезентации на национальном уровне, но это не значит, что нам теперь надо отказываться от качественных СМИ.
В глазах собравшихся была усталость
Усталость. Именно это я увидела на лицах собравшихся. Казалось, что они хотят как можно скорее уйти домой. Думаю, есть два варианта, откуда была эта усталость. Возможно, люди просто устали. Несмотря на щедрый фуршет, который, конечно, занял часть времени, ждать нужно было очень долго - и в очереди на регистрацию, и потом до начала собрания.
Второй вариант: части людей было вообще все равно, что происходит. Я думаю, что среди этих людей были те, кто совсем не хотел сюда приходить, но пришлось по каким-то причинам.
Еще было ощущение пассивности. Казалось, что на мероприятии по созданию партии должна быть воодушевленная атмосфера - почти как на митинге, но этого не было.
Абсолютное лидерство
Все голосования - за председателя совета, руководство, устав партии, прошли быстро. Избирательная комиссия не успевала считать голоса, как Элксниньш заявлял "Все, решение принято!", затем говоря "Ой, извините! Еще не принято".
Такие мелочи хорошо показывают, насколько он воспринимает себя абсолютным лидером. Это создает впечатление о стиле управления, который совсем не соответствует демократическим процессам.
В Беларуси - демократия, Латгале Латвии не нужна
Элксниньш уже давно демонстрирует симпатии к белорусскому лидеру Лукашенко, который, по моему убеждению, не является президентом, так как не был легитимно избран. И Путину.
"В Беларуси больше демократии", - однажды сказал Элксниньш. Ведь там, видите ли, народ напрямую выбирает президента.
Было действительно интересно увидеть на практике, как он ведет себя на сцене, а не только читать какие-то его высказывания в Интернете.
Создается впечатление, что его слова направлены на Латгале как регион, но он не говорит о Латгеле в контексте Латвии - особенно в контексте ее безопасности. Он открыто не заявляет, но очевидно старается сформировать у людей ощущение, что Латгале, в принципе, Латвия - как государство, не нужна.
В его выступлении можно провести параллели с тем, что говорили лидеры восточной Украины до 2014 года - "Киев о нас забыл, мы никому не нужны", после чего люди начинали испытывать симпатию к "большому соседу". Эти же лидеры позже встали на сторону сепаратистов.
Такие совпадения вызывают опасения. И это довольно тревожно. Но, безусловно, это важный поворотный момент в контексте муниципальных выборов 2025 года.
Монополия одной партии и искусственная иллюзия оппозиции
Элксниньш не скрывает своих амбиций. Он планирует взять власть во всей Латгале, в как можно большем числе городов и самоуправлений.
К сожалению, по крайней мере пока, кажется, что его шансы на это довольно высоки, особенно в Даугавпилсе.
Элксниньш уже собрал вокруг себя большую часть депутатов Даугавпилсской думы, сотрудников департамента коммуникации думы и директоров нескольких школ. Мне страшно оттого, что школы могут быть политизированы. Еще это может привести к монополии одной политической партии, что явно не пойдет городу на пользу.
Если говорить о "конкурентах" Sarauj, Latgale! - например, о партии Ольги Петкевич и Михаила Лавренова, то, по-моему, это просто создание иллюзии, будто на выборах будет какая-то борьба, какая-то оппозиция.
На самом деле взгляды обоих политических сил на основные вопросы полностью совпадают, в том числе о том, кому принадлежит Крым. Не удивлюсь, если после выборов Петкевич и Лавренов присоединятся к Элксниньшу.
Добровольцы - дети союзников Элксниньша
Еще один интересный момент - волонтеры, которые сидели за столом регистрации на конгрессе, были молодыми людьми.
Мне удалось поговорить с одним из них. Парень выглядел лет на 16-17. Я спросила его: "Как вы сюда попали?". Он ответил, что в основном - через родителей.
Сам он считает, что Элксниньш - сильный лидер, который нравится молодежи в Даугавпилсе. К сожалению, похоже, это действительно так.
Будет интересно понаблюдать, как партия будет создавать свою молодежную секцию. Тут есть потенциал для воспитания следующего поколения политиков. Думаю, Элксниньш не упустит эту возможность.
Так кто же враг?
К Элксниньшу прислушиваются многие и не только в плане принадлежности Крыма, но в плане миров, в которых мы живем: в Европе, где идет война, развязанная Россией? Или в какой-то другой реальности, где наши главные враги - Брюссель и Рига?
В контексте "часа X" и других кризисов это имеет огромное значение. Если лидер города - человек, для которого это неважно, которому абсолютно все равно, - как мы можем чувствовать себя в безопасности?
В первую очередь, всем нам - в Латвии, хочется чувствовать себя защищенными. Элксниньш же для своих избирателей успешно создает иллюзию, что нам не нужно укреплять границы. Однако это неправда, что угрозы со стороны России и Беларуси нет.
Не забудем кинуть камень в огород парламентских партий
Да, можно упрекнуть государственные, парламентские партии, что они забыли про Даугавпилс и Латгале на долгие годы. И теперь такие партии, как Sarauj, Latgale!, получили возможность свободно продвигать свои идеи.
Именно поэтому Риге не стоит удивляться, почему такие партии получают высокую поддержку и укрепляют свои позиции. Сейчас таким партиям, как Национальное объединение или "Новое Единство", было бы сложно прийти в Даугавпилс.
Очень важно следить за тем, что говорят и делают представители этой партии, чтобы не получилось так, что они чувствуют себя безнаказанными. Что они могут делать в своем мире все, что только захотят. Это работа не только местных и национальных СМИ, но также неправительственных организаций и всей Латвии в целом - это вопрос нашей безопасности.
О проблемах надо говорить, а не замалчивать их. Но существует большая разница - говорить реалистично о проблемах или использовать их для создания нарратива, который вредит.
Говорить о проблемах надо, не говоря в национальных СМИ о Даугавпилсе в таком дискурсе, который отдаляет людей от страны, вредит доверию к СМИ и стране в целом.
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