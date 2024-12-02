Личное мнение Плохая Рига, "нет" традиционным СМИ и иллюзия оппозиции. Что не так с партией Sarauj, Latgale!

Элксниньш также прекрасно понимает, что традиционные СМИ не покажут его в том свете, в каком он хотел бы. Поэтому своим избирателям и сторонникам он говорит: "Пора отказаться от традиционных медиа", поясняя, что они плохие и "стереотипизируют" Латгале и Даугавпилс.

Это, на мой взгляд, тревожный сигнал. Как студентка факультета журналистики, я считаю, что традиционные СМИ наоборот являются важной частью медиасистемы - это независимые редакции, журналисты, которые проверяют факты и предоставляют обществу правдивую информацию как можно быстрее и объективнее.

Конечно, мы можем говорить о недостатке репрезентации на национальном уровне, но это не значит, что нам теперь надо отказываться от качественных СМИ.

В глазах собравшихся была усталость

Усталость. Именно это я увидела на лицах собравшихся. Казалось, что они хотят как можно скорее уйти домой. Думаю, есть два варианта, откуда была эта усталость. Возможно, люди просто устали. Несмотря на щедрый фуршет, который, конечно, занял часть времени, ждать нужно было очень долго - и в очереди на регистрацию, и потом до начала собрания.

Угощения для участников учредительного конгресса Sarauj, Latgale! Фото: Фото со страницы партии на Фейсбуке

Второй вариант: части людей было вообще все равно, что происходит. Я думаю, что среди этих людей были те, кто совсем не хотел сюда приходить, но пришлось по каким-то причинам.