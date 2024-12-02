Случалось ли с вами когда-нибудь, что масло и сахар ждут, чтобы их взбили в миске, муку просеяли через сито, ваши мысли уже ускользнули к моменту удовольствия, которое доставляет свежеиспеченная булочка... и тут - вдруг - дома нет яиц. Можно ли проигнорировать или заменить яйцо в рецепте?
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Кексики без яиц: совершенство или полный провал?
Маффины или кексы, называйте их как хотите, но оба вкусны, и для обоих потребуются яйца. Но что делать, если яиц нет?
Бродя по различным форумам и страницам веганских рецептов, я нахожу информацию о том, что яйца можно заменить разными способами. Я нашла девять!
Решаю убедиться в этом, изучаю свои полки, холодильник и кладовку. Из девяти заменителей у меня дома шесть, поэтому я решила бросить вызов самой себе и приготовить кексы!