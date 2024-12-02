Кексики без яиц: совершенство или полный провал?

Случалось ли с вами когда-нибудь, что масло и сахар ждут, чтобы их взбили в миске, муку просеяли через сито, ваши мысли уже ускользнули к моменту удовольствия, которое доставляет свежеиспеченная булочка... и тут - вдруг - дома нет яиц. Можно ли проигнорировать или заменить яйцо в рецепте?